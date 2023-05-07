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德州商場槍擊多人死傷！數百人驚慌逃命　目擊者：槍手四處開槍

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

▲槍擊事件發生後，警方已確認有死傷，但並未詳細說明人數。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州達拉斯郊區一間商場6日下午3時30分左右發生槍擊事件，數百人驚慌逃命，警方稍早已證實有人死亡，9人送醫，一名槍手身亡。

美聯社報導，這起槍擊事件發生在當地下午3時36分左右，在一連多聲槍響傳出後，部分店員立刻拉下門，並讓現場民眾到商家後方躲避。有目擊者宣稱，當時槍手四處開槍。

警方獲報後趕到現場並與嫌疑人交火，槍手身亡，並無其他嫌疑人。依據媒體捕捉到的畫面，在槍擊事件發生後，數百人離開商場。

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

當時正在商場逛街的35歲目擊者佩頓（Fontayne Payton）表示，現場槍聲相當大，在躲避後允許離開的時候發現，商家窗戶都已經破碎，門上有血跡，地上有被遺棄的涼鞋以及沾血衣物。

在商場外的人行道上明顯有大片血跡，旁邊還蓋著白布，疑似覆蓋遺體。警方證實這起事件總共有9名受害者，已被送往醫院接受治療，相關調查已經展開；達拉斯地區醫療機構Medical City Healthcare透過聲明指出，目前正在治療8名患者，年齡介於5歲至61歲之間。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）則說，這是一起無法形容的悲劇，州政府向地方當局提供全力協助。

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

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