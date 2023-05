德州商場槍擊多人死傷！數百人驚慌逃命　目擊者：槍手四處開槍

▲槍擊事件發生後,警方已確認有死傷,但並未詳細說明人數。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州達拉斯郊區一間商場6日下午3時30分左右發生槍擊事件,數百人驚慌逃命,警方稍早已證實有人死亡,9人送醫,一名槍手身亡。

美聯社報導,這起槍擊事件發生在當地下午3時36分左右,在一連多聲槍響傳出後,部分店員立刻拉下門,並讓現場民眾到商家後方躲避。有目擊者宣稱,當時槍手四處開槍。

BREAKING: Fire chief confirms at least 9 victims following mass shooting at Allen Premium Outlets in Allen, Texas; gunman shot dead by policepic.twitter.com/4c1r0KfQ4p