美商場槍擊至少9死！槍手連轟30多槍掃射路人　遭警方擊斃

▲依據警方公布的最新死傷統計，這起事件造成9人死亡，另有7人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州一間商場6日發生槍擊事件，警方稍早召開記者會表示，嫌犯開槍造成8人喪命、7人受傷，隨後遭擊斃，整起案件總計9人死亡。案發當下，槍手疑似身穿戰術裝備，從商場外的汽車出來後，立刻朝路人開槍，至少連轟30多槍。

綜合美聯社、NBC報導，事發於當地6日下午3時30分左右，當時在逛街的民眾突然聽到槍聲響起，立刻停下腳步觀察狀況，沒想到一秒鐘後，傳來的是「砰、砰、砰、砰、砰」的連續槍響，到處開槍。

依據網路流傳的行車紀錄器畫面，當時槍手駕車來到商場外，並在打開駕駛座車門走出來之後，立刻朝路人開槍，直到這名駕駛人把車開走的那一刻，嫌犯至少連轟30多槍。

▼以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

Warning: Disturbing video. Mass shooting in Allen, Texas. Shooter gets out of silver car, opens fire on several shoppers outside mall. pic.twitter.com/j9UmR9ucIR — Mike Sington (@MikeSington) May 6, 2023

艾倫市警察局首長哈維（Brian Harvey）透露，當時正好有一名警察在商場處理事件，在聽到槍聲前往開槍地點後，雙方交戰，最終化解危機，並叫了救護車。消防單位透露，現場發現7名遇難者遺體，另外9人緊急送醫，但其中2人宣告不治。

依據警方公布的最新死傷統計，這起事件造成9人死亡，另有7人受傷，傷者當中3人正在接受緊急手術，處於命危狀態，另外4名傷者情況穩定。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，包括這次的槍擊案，美國今年至少發生199起4人或4人以上遇害（槍手除外）的大規模槍擊事件。