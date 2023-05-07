7縣市大雨特報！濕成「一片黃綠色」　鄭明典PO雨量圖：有梅雨特徵

▲鄭明典表示，從雨量圖來看，已有梅雨特徵。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出留意劇烈天氣。氣象局長鄭明典貼出雨量圖，並指出「已經有梅雨的特徵了」。

氣象局發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今(7)日苗栗至彰化、南投、金門、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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鄭明典在臉書發文貼出雨量圖，可見中部的累積雨量最多，整片都呈現黃綠色，他表示，「腰帶雨型！地面北風中午才到台灣北端，這是鋒面前的雨，已經有梅雨的特徵了」。

▲7縣市大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天鋒面通過，各地降雨機率提高，凌晨開始西半部、東北部及東部陸續就會開始下雨，白天以後其他地區也有局部降雨，白天這段期間也是降雨最明顯的時候，中部以北及東北部有局部大雨發生的機率，對流雲系發展旺盛時，也會伴隨雷擊的現象，晚上之後鋒面會逐漸移到臺灣南方海面，各地雨勢趨緩但仍有局部短暫陣雨。

受東北季風增強及下雨影響，各地高溫下降，中部以北及東北部、東部高溫27到29度，其他地方約32、33度，東南部仍有焚風發生的機率，請多補充水分，晚上北臺灣天氣轉涼，氣溫會降到20、21度，其他地方約23到26度。