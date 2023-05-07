星宇航空過機場宵禁「回不了台灣」　機上宣布全額退費

▲星宇航空因為遇到成田機場「怪風」導致幾個航班受到影響。（資料圖／星宇航空提供）

記者林彥臣／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班原訂日本時間6日中午12點45分抵達東京成田機場，降落時遇上一陣恐怖側風，機長重飛2次仍降不了，決定轉降名古屋機場，直到約晚間8點才順利在成田機場降落，另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。旅遊部落客「布萊N 機票達人」在臉書發文更新事件最新進度指出，因為機場已過宵禁時間，飛機仍無法起飛，目前機上廣播宣布「全額退費」。

「布萊N 機票達人」臉書發文表示，原定12點45分於成田機場降落的星宇JX800，因為受到成田怪風的關係，遲遲無法順利降落，一度還轉降至名古屋，直到約晚間8點才順利在成田機場降落。

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「布萊N 機票達人」指出，這因此導致本來13點45分要於成田機場起飛的JX801不斷的延遲，到後來宣布該航班乘客併入原定16點10分起飛的JX803，但因為一再Delay導致機組人員超時需替換組員，現在原JX801的乘客從中午等到現在，還在機艙內等待起飛，過久的等待已經把旅客的耐心都消磨完了，爆發了幾次乘客大罵機組人員的情形。

「布萊N 機票達人」強調，「比較麻煩的是成田機場是有宵禁的，只能希望該航班能順利起飛。」

「布萊N 機票達人」進一步說明，他所拍攝的影片為6日下午星宇員工首度出面跟JX801乘客說明航班情形，根據日本媒體報導，當天包含星宇在內有約有4架航班因怪風而無法順利於成田降落。

「布萊N 機票達人」在6日晚間更新事件最新進度表示，「已過宵禁時間，飛機仍無法起飛，目前機上廣播宣布全額退費。」