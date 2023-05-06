英國王室成員現身白金漢宮陽台　哈利王子未出現急搭車離開

▲英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后與重要王室成員一同登上白金漢宮的陽台。（圖／路透）



中央社

英國國王查爾斯三世結束加冕典禮後和王后卡蜜拉搭乘「王室金馬車」返回白金漢宮，稍事休息後現身白金漢宮陽台，觀看空軍慶祝演出並向民眾揮手致意。

查爾斯三世（King Charles III）和卡蜜拉王后（Queen Camilla）從西敏寺（Westminster Abbey）返回白金漢宮（Buckingham）後，重要王室成員一同登上白金漢宮的陽台，現場早有冒雨卡位的大批民眾。

除了威廉王子（Prince William）和王妃凱特（Kate），以及他們的子女喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）之外，查爾斯三世的妹妹安妮公主（Princess Anne）和么弟愛德華王子（Prince Edward）也一同現身陽台。

不過，隻身前來倫敦參加父親加冕典禮的哈利王子（Prince Harry）沒有出現。

▼哈利王子參加查爾斯三世加冕典禮。（圖／路透）



英國廣播公司（BBC）報導，加冕典禮結束後，其他高階王室成員搭乘馬車前往白金漢宮，但根據目擊者，哈利王子登上了停在西敏寺外的一輛汽車。

據知哈利王子昨天抵達英國，可能只會簡短停留參加典禮，接著趕回美國慶祝長子亞契（Archie）的4歲生日。

頭戴王冠的查爾斯三世與王后卡蜜拉向大批群眾揮手致意，民眾報以熱烈歡呼聲。

英國皇家空軍特技飛行小組「紅箭」（Red Arrows）飛越白金漢宮，且噴出紅白藍三色彩煙慶祝。

▼威廉王子和王妃凱特，以及他們的子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子。（圖／路透）



根據英國國防部資料，國防部原本要出動近70架飛機，執行長約6分鐘的慶典飛行任務。但國防部稍早宣布，由於天候影響，任務改由直升機和「紅箭」共同執行，時間也縮短為2分鐘30秒。