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快訊／英王查爾斯「正式加冕」　全英13地與軍艦鳴放禮炮

記者林彥臣／綜合報導

英國國王查爾斯正式加冕，由大主教坎特伯里（Archbishop of Canterbury）為國王帶上聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）。包括愛丁堡、卡迪夫和貝爾法斯特在內的全英13個地點，以及已部署的皇家海軍艦艇上都鳴放禮炮。

▲▼英王查爾斯三世正式加冕。（圖／達志影像／美聯社）

▲英王查爾斯三世正式加冕。（圖／達志影像／美聯社）

王后卡蜜拉也幾乎在同一時間，進行簡單的受膏加冕儀式，並為她戴上瑪麗王后（ Queen Mary's Crown）后冠，正式宣告英國進入「查爾斯國王與卡蜜拉王后時代」。

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