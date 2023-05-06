凱特出席加冕典禮　戴黛安娜、女王首飾致敬　5歲路易踢腿鬧脾氣

▲凱特王妃穿戴是典禮焦點之一。（圖／路透，下同）



中央社

英國國王查爾斯三世今天舉行加冕典禮，威爾斯王妃凱特穿戴一襲象牙白的亞歷山大．麥昆禮服與銀色頭飾，並戴上丈夫亡母黛安娜和已故英女王伊麗莎白二世的珠寶，以示紀念。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國王儲威廉（William）的41歲妻子凱特（Kate）今天上午抵達典禮地點西敏寺時，一身亞歷山大．麥昆（Alexander McQueen）的象牙色絲綢禮服，讓她看起來無比優雅。禮服上繡有銀線裝飾，以及玫瑰、薊花、水仙花和三葉草圖案的刺繡，分別代表聯合王國的4個國家。

凱特沒有配戴頭冠，而是配戴設計師柯里特（Jess Collett）和亞歷山大．麥昆合作的立體葉子圖樣銀製頭飾，並有水晶裝飾。

飾品方面，凱特配戴了威廉之母黛安娜（Diana）的珍珠鑽石耳環，這是1981年黛安娜結婚之前，查爾斯（Charles）送給她的禮物。

凱特配戴的項鍊，則是來自威廉的祖母、前英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），是女王從父親前英王喬治六世（George VI）獲得的禮物。

凱特在人生的重要場合時常選穿亞歷山大．麥昆服飾， 她在2011年與威廉結婚時的婚紗，便是出自亞歷山大．麥昆創意總監莎拉（Sarah Burton）的設計。

威廉和凱特及3名子女今天一同出席加冕典禮。9歲的大兒子喬治（George）負責替查爾斯三世和王后卡蜜拉（Camilla）提衣袍，妹妹夏綠蒂（Charlotte）和弟弟路易（Louis）則和父母一起觀禮。

路易王子過去參加王室活動時總是會吸引大眾目光，像是之前在白金漢宮陽台就曾調皮對母親吐舌頭，或是遮住自己的眼睛，他今天也沒有讓粉絲失望。

王位繼承順位排在第4、今年4月23日剛滿5歲的路易，似乎對儀式感到無聊，被捕捉到打了一個大呵欠。他還環顧四週，和身旁的姊姊夏綠蒂公主說話，指指點點比劃著什麼。

在直播鏡頭下，路易開始踢腿，迫使母親凱特對他耳語，他於是鬧脾氣地往後靠在椅子上。歷時一個多小時的加冕典禮，對5歲的路易而言顯然太久了。