▲力挺電競世代 家樂福首度成為《Garena 傳說對決》城市賽贊助夥伴。(圖／Garena提供，下同)

消費中心／台北報導

《Garena 傳說對決》於今（6）日宣布，家樂福成為 S11 城市賽贊助夥伴，雙方首度攜手，為所有懷抱電競夢想的年輕世代打造優質圓夢舞台。同時，雙方也於首波聯名活動以端午節為主題，結合克里希、圖倫、克萊斯、蘭鐸、諾可西與筱清等傳說對決遊戲人氣角色，繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café 」等聯名限量商品與玩家一起歡慶端午。除了多款聯名商品，保冷袋、多功能置物架、硅藻土吸水杯墊和飲料提袋限量周邊贈品也將陸續登場，而 GCS 2023 春季賽總冠軍 BRO與人氣實況主和玩家們也將在城市賽相見歡，並於北中南共4間門市舉辦粉絲快閃活動，歡迎所有玩家一起同樂！

▲《Garena 傳說對決》攜手家樂福推出「傳說五路粽」。

《Garena 傳說對決》攜手家樂福推出「傳說五路粽」，精選出立家五福湖州綜合粽、(北)石門農會北部粽、(中)熱浪島叻沙蜜叉燒粽、(南)品香古早味粽、(東)宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽以及(外島)狀元油飯ＸＯ干貝粽，結合克里希、圖倫、克萊斯、蘭鐸、諾可西與筱清等傳說對決遊戲人氣角色，融合端午佳節龍舟與竹葉元素，打造經典可愛的聯名限定包裝。玩家可於全台家樂福量販、超市、線上購物與家速配，購買『家樂福ｘ傳說對決端午聯名獨家系列』，與喜愛的英雄一起度過最特別的端午節。



▲所有聯名商品即日起於家樂福各大通路開賣。

除了最應景的粽子外，傳說對決裡喜愛美食的英雄—筱清也首度為此次聯名活動站台，推薦聯名限定商品「傳說中的包子」(松包子/炭火超大燒肉包)，多款聯名美食讓玩家大飽口福！《Garena 傳說對決》產品經理王儀哲於記者會上表示：「傳說對決受到玩家廣大的支持，也從2019到2022年連續三年拿下台灣市場月活躍第一的寶座，這次很開心跟家樂福展開雙方第一次的跨界合作，持續將遊戲內容與玩家的日常生活緊密結合，推出許多周邊商品與聯名商品，讓人氣英雄走入玩家生活，帶給玩家耳目一新的體驗。」

除了精心挑選的粽子與包子商品，家樂福 inLove Café 也推出三款傳說對決聯名設計咖啡杯，使用角色包含：刀鋒寶貝 布萊特、亞連、特爾安娜斯、芽芽和堇，將分為城市賽、端午節與夏日風格三款期間限定風格，每一款皆限量發售，歡迎傳說對決喜愛的粉絲收藏。

▲本次聯名周邊將於限定期間登場。

*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/ 。

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關於Garena

Garena 是全球領先的線上遊戲開發商和發行商。據 App Annie （現更名為 data.ai）指出，其自製的大逃殺類型手機遊戲《Garena Free Fire》在 2019 年、2020 年與 2021 年連續三年成為全球下載量最高的手機遊戲。

Garena 由一群熱愛遊戲的玩家經營，我們洞悉玩家的需求，並獲得全球夥伴的認可，於指定市場發行優質的線上遊戲，其中包含《傳說對決》與《決勝時刻®: Mobile》等遊戲。同時，身為全球電競賽事的領導品牌，我們在線上遊戲與社群經營，也透過全方位的產品及經營團隊，提供使用者多元化的用戶體驗，為玩家和選手帶來高水準的電競盛事。



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