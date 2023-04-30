偷家樂福飲料「拍成抖音」被肉搜檢舉　短髮妹嗆：大不了坐牢

▲短髮女拍下偷飲料過程。（圖／翻攝自TikTok，原影片已刪除）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位短髮女近日在超市、量販店拍片，內容讓網友超傻眼，因為該女不僅將大賣場的架上飲料拆開，沒結帳便直接飲用，更在超市偷杯麵。事後多個影片、貼文遭檢舉，她便先後撤掉，並發文「要錢我沒有，要命就一條！」稱自己眾叛親離、身無分文、無家可歸，「我一點也不在意，大不了坐牢嗎～」事件引發議論。

近日有網友在Dcard發文，「震驚 去家樂福+全聯偷竊還可以拍成公開影片炫耀？？？」文中貼出短髮女的影片，可以看到該女在家樂福拿了6入包裝的蜜豆奶，拆開後拿出其中一瓶，沒有結帳就直接喝，還不斷拍攝背對她、正在理貨的員工，最後將飲料的垃圾隨意丟棄在賣場內便離開。另一段影片，則是她在全聯拿了一個杯麵後，塞到手上包包的側袋裡，隨後走出店外。

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看到這樣的行為，原PO不禁傻眼，「不理解為何偷竊行為能變得這麼理所當然？網友好心留言勸導，還反而被教訓，台灣的美好治安不應該被這樣浪費」、「真心希望這個四肢健全的女孩，可以好好的腳踏實地，不要再偷竊了啊～自食其力不等於公然偷竊。」

▲女子拿杯麵塞到包包側袋中，疑似也沒付錢。（圖／翻攝自Dcard）

影片受到網友檢舉下架後，短髮女曾發文宣洩，「在賣場拍攝的影片被酸民檢舉，所以撤掉了！我才明白為什麼宇宙，非得要我提前發這麼前衛的內容」，聲稱她是在教大家新時代的玩法，要提前釣出「課題還未解決的人類」，並開嗆「很抱歉！與我鬥！你等於是在跟老天爺鬥！」「我也只是替天辦事的，你當我願意做那些事情啊？」

另外，她曾在文中自稱是「宇宙靈媒」，「我永遠不會忘記，在很疲憊的時候，被人類無情的驅趕；在公廁洗漱時，被打掃阿姨用鄙視的眼光對待」、「直到被逼到絕路，學會了順手牽羊卻一次次的平安無事的度過，才頓時讓我領悟到，原來這世間的一切都只是場遊戲。」

偷竊影片炎上後，多篇貼文、影片被檢舉，短髮女便先後撤掉，又發文怒指，「部分文章先刪掉…反正該傳達的訊息也傳達到了！馬的！就是有見不得人好的臭酸民檢舉…是說…你報警還是要告狀哪些店家，對我來說，一點屁用都沒用，他們要的不就是錢嗎？很抱歉！要錢我沒有，要命就一條！」

她稱自己如今就是一個人漂流在外，大不了坐牢，被關還不用再煩惱吃跟住，「我對得起自己的良心，對得起天地，平常也主動助人，累積了不少的福報，該害怕的應該是檢舉的那個人吧！」

影片和文字引發議論，就有網友直呼，「怎麼可以把犯罪行為自己合理化成這麼不合理的樣子」、「沒有錢可以想辦法活下去，不是叫妳去偷東西好嗎」、「看IG，她還把兔子野放在山裡…兔子好可憐」、「為什麼她會覺得自己是對的？那個東西不是她的啊？發生什麼事了？」、「那準備偷東西的眼神很討人厭。」

也有人擔心發問，「她是不是有可能生病啊？太詭異」、「感覺應該有精神方面的疾病問題，而且是完全沒有病識感的程度，希望她身邊能有人協助她就醫」、「感覺是有生病@@」、「其實有點擔心 這個可能真的有些問題」、「看了她的FB，2017之後不知道發生過什麼事，感覺她人格驟變。」

▼短髮女貼文引發議論。（圖／翻攝自Dcard）