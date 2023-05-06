飆速害2命！金錶+手鍊行頭炫　下士臉書全是車...炫富「缺錢找我」

記者陳宏瑞、蔡怡萍／綜合報導

高雄岡山區6日上午發生嚴重死亡車禍，第八軍團陸軍裝甲564旅陳姓下士開車剛從營區離開，行經大莊路時失控打滑撞對向轎車後，又撞擊2機車，造成2死1傷。而仍為現役軍人的陳男，也似乎在臉書經營副業，貼出滿滿車輛銷售資訊，表示有買車需求可以找他，自介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」，同時臉書也放上許多與女友放閃合照。

▲陸軍裝甲旅下士出營區失速撞死2人，臉書放著與女友的合照。（圖／翻攝臉書）



據了解，肇事車輛內留有陳男的軍用迷彩服，第八軍團也證實陳男為陸軍裝甲564旅下士士官，上午8點半剛從營區離開，僅500公尺就發生失速意外，而陳男並無酒駕情勢，但詳細的事發原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲陳姓下士臉書放著生活照，也張貼賣車資訊。（圖／翻攝臉書）



透過監視器畫面可以看到，陳男右彎時疑似車速過快，衝到對向車道後緊急往回拉，但又因拉回角度過多，險衝出路肩，再次拉回後又失控擦撞自小客車，接著失控打滑再次撞擊到對向2輛機車，造成其中黃姓女騎士當場無生命跡象，另陳姓女騎士及呂姓女乘客也重傷送醫，不過稍早不幸消息傳出，陳女經搶救後也因傷重宣告不治。

▲撞死2人的陳姓男子留在現場的軍服，目前為陸軍現役軍人。（圖／記者陳宏瑞攝）