「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

▲台南市政府與南紡購物中心合辦「心馨傳情」Ｘ Tabe札哈木樂原市集活動，6日在南紡購物中心揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接母親節的到來，台南市政府與南紡購物中心合辦「心馨傳情」Ｘ Tabe札哈木樂原市集活動，6日在南紡購物中心揭開序幕，市長黃偉哲、原民會主委白惠蘭及市議員穎艾達利 Ingay Tali、施余興望 Tjakumay Tagaw、朱正軒、黃肇輝、李宗霖均到場共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，市府打造的原住民族文化與經濟產業複合空間-「札哈木樂原」預定將於明年完工，場內除規劃原住民特色商店、原住民創意工坊、生活市集廣場、展覽空間等，也將販售許多西拉雅族的特色商品，希望能讓更多人發現台南原住民族文化的美好。他也特別感謝南紡購物中心本次提供場地辦理盛大活動，邀請市民朋友這兩天可以利用假期來逛市集。





6、7兩日舉辦市集活動，共有25個原住民族特色攤位，包含多樣原住民族文創與美食，提供多元豐富的原住民文化體驗。在舞台表演區，安排多組不同族群的精彩表演，其中有精彩的札哈木樂舞集、麒麟原住民文化舞團、原生火舞、小劉、岱比恩及馬勒安等，讓現場觀眾感受原住民音樂及舞蹈的獨特魅力，藉由族群舞者及創作歌手表現多元民族特色的感染力，現場觀眾及遊客絡繹不絕，購物同時欣賞樂舞，非常享受假日的休閒時光；在手作DIY區，大家一起動手做原味十足的手工藝品，創造屬於自己的獨特禮物，體驗到原住民手作的精湛技藝與傳承延續。





此外，為表達對媽媽的愛與感謝，本活動設計「感恩傳情」活動，民眾先在市集內購買商品，在市集中的活動攤位寫下對媽媽的感謝之情，主辦單位將幫忙免費寄出禮物與謝卡，讓媽媽們在屬於她的日子裡收到一份特別的禮物。





原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，「札哈木樂原」即將在眾人期待中於明年建置完成，除了是南台灣原住民產業銷售通路據點，也是一座屬於南島文化推廣之重要基地，未來將承載台南市原住民族人產業、經濟、文化、教育各項功能，扮演著鏈結部落與都市、族群與文化之間的交流平台與對話場域。