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黃偉哲宣布5月5日全民反詐啟動日　打詐台南隊2.0升級再出發

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應行政院將5月5日訂為「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會，由警察局、新聞處、民政局、教育局、觀旅局、社會局、勞工局、文化局及經濟發展局等多個單位共同參與，展現市府跨局處共同打擊詐騙犯罪的決心與行動。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場並由東區裕文國小「防詐少女團」擔任反詐宣導大使，以精彩逗趣的母語表演開場，成為反詐宣導新亮點。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年初台南市在反詐宣導工作超前部署，領先行政院打擊詐欺策略整合台南市各局處資源，全國首創建立反詐宣導工作大平台，後續升級成為「打詐台南隊」，共同研擬預防詐騙宣導策略，推動反詐宣導工作，在各局處總動員下，識詐宣導教育工作也獲得內政部警政署評核全國特優的佳績，會中也特別表揚台南市警察局第一分局、永康分局、第五分局及佳里分局等績優單位；2023年度「打詐台南隊2.0」持續擴大參與，發展跨局處反詐策略夥伴關係，讓民眾透過金融機構、校園、菜市場、社區活動中心、圖書館、觀光景點，或是工作職場、網路社群等多元管道即時了解詐騙集團最新詐騙手法及話術，鋪天蓋地使整座城市遍布反詐宣導的觸角，走入民眾生活，貼近民眾日常，讓反詐意識成為市民生活化的自然反應，提升自身反詐意識。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府團隊建立各部門合作機制，更積極推動公私合作，表揚攔阻詐騙有功金融機構及超商，台南市今年第一季攔阻詐騙件數也持續為六都第一，攔阻金額更高達2億餘元，為六都臨櫃攔阻成功率最高，會中也特別邀請攔阻成效優異的金融單位：中國信託西台南分行、東台南分行、中台南分行及永康分行代表到場，由黃偉哲市長親自頒發獎座，感謝金融從業人員共同為市民守護財產安全的熱忱。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝台南市警局與各局處共同合作結合本市特有文創軟實力特色，將防詐宣導工作在地化及趣味化，「打詐台南隊2.0」持續想方設法將防詐宣導達到鋪天蓋地的觸及成效，如同沉浸式體驗般將防詐宣導生活化，達到台南市市防詐群體免疫，守護市民財產安全。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市反詐成果有賴於公部門各局處發揮使命感共同合作，同時更重要的是市民對台南市有認同感，主動積極參與反詐工作，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生，公私協力齊心打造城市安全感，透過有感宣導，全民反詐，一起啟動。

▲「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲主持台南市「打詐台南隊2.0」成果發布會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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