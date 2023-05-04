　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長輩圖2.0！　黃偉哲宣傳白河蓮花超有梗！

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，引發網友熱議好評。

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這些圖真的有人用嗎？市長室主任徐健麟受訪表示，每天都收到很多朋友傳早安，真的很需要長輩圖來回敬！他用這系列的有梗長輩圖後，就收到不少迴響，朋友打趣回：「哈，這是你想的？我喜歡這句，很廢很好笑」，徐健麟則回：「市長小編群的創作，市長也會用這圖問候友人，順便行銷白河蓮花季」。徐健麟說，年輕人加入創意，把長輩圖變有趣，不只讓人會心一笑，也達到蓮花季的宣傳效果。

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲貼文po出，底下也吸引不少人留言，杜承哲醫師：「這早安圖劑量真的太高了…」、桃園市議員黃瓊慧：「我一定要傳給選區內的阿公阿嬤！太實用了！」、高雄市議員黃捷：「長輩圖已存！」。早安圖上一系列的逗趣文字「早安朋友，空腹吃飯，肚子就不餓了」、「早安，送你一朵蓮花，我是口袋沒錢花」、「早餐放著會變午餐，祝你有美好的一天」、「這是一張長輩圖，分享會幸福」，也讓網友大讚市長實在太有才。

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲推薦，除了賞蓮，還可以安排經典路線，例如白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等地串連，更深度體驗溪北之美。並說明市府在溪北投入許多基礎工程，包括分段整治「市道172甲線路樹竄根及路肩隆起」、林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫，改善了6條區道約16公里，還有去年年底完工的「市道172線安溪寮至白河區道路拓寬工程」，才能讓通往白河地區的道路平坦美觀，打通交通瓶頸。

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

貼文連結：
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qf8irhnoDKRtvrkXz7hXEwVEMjBmB61xG9Fp8XanDTWzGsVDrEdpVeboY4omrXiPl&id=100044556451021&mibextid=qC1gEa

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
im.B首腦豪宅收藏品曝！　帶女友爽住溫泉旅館被逮
「媽我晚一點打給妳」後墜樓亡！　母曝疑點：明顯遭人控制
14隻暴增至2000隻！　金門「孔雀成災」餐廳推料理
快訊／李振昌出車禍！　中信兄弟最新說明
新北師暴走！　「當眾脫女童內褲打屁股」
快訊／基隆國小生放學「校外墜樓亡」
獨／機捷接恐嚇　「要在列車上隨機殺人」
快訊／新店摩鐵2少女疊屍　幕後藏鏡人落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

台南科技執法檢測石化業設備元件逸散　降低臭氧生成異味產生

天地日月靈修會捐救災設備　雲林救難英雄多一層保護

長輩圖2.0！　黃偉哲宣傳白河蓮花超有梗！

派出所塞滿小學生！　參訪體驗警察生活超興奮

勞動部推動投資青年就業方案第二期　黃偉哲：協助青年職涯定位促就業

台南學校推動課室英語各展巧思　營造優質校園雙語環境

台東縣「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」活動延長至年底

五合一選舉違紀站台　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

台東推網路祭祀愛地球　有機會抽中iPad第九代及多項好禮

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

台南科技執法檢測石化業設備元件逸散　降低臭氧生成異味產生

天地日月靈修會捐救災設備　雲林救難英雄多一層保護

長輩圖2.0！　黃偉哲宣傳白河蓮花超有梗！

派出所塞滿小學生！　參訪體驗警察生活超興奮

勞動部推動投資青年就業方案第二期　黃偉哲：協助青年職涯定位促就業

台南學校推動課室英語各展巧思　營造優質校園雙語環境

台東縣「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」活動延長至年底

五合一選舉違紀站台　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

台東推網路祭祀愛地球　有機會抽中iPad第九代及多項好禮

「今年買龍寶、明年生龍寶」房仲文案雙押吸睛　台中人秒懂

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

好市多毒莓果風暴！醫警告「尿尿這顏色」+2現象　恐患急性肝炎

美麗島最新民調！　只有「侯柯配」46.6%才能贏賴清德的40.7%

SK海力士擬擴大無錫廠舊製程產能　研調估Consumer DRAM價格恐難反彈

航空城「安置住宅」超進度　鄭文燦宣布：加發20％特別補償金

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

郭台銘批發6000元「行政疏失」　財政部冷回：國民黨想每人發1萬

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

333匹、配Akrapovic蠍子管！福斯「Golf R 333限量版」5／31亮相

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

桃園執行路口不停讓行人　取締件數約2,900件

南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

勞動部提供最高200萬元資金借貸助您圓夢

李全教若賄選將終身無法選

放學時間未見兒子母心急　枋寮警「警」急協尋

黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

桃園觀光工廠限定電子券　12日抽出幸運兒

5月報稅季　北區國稅局：直撥退稅快

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

黃偉哲宣傳白河蓮花超有梗！

男騎車散心沒回家！警科技協尋找到他

前台南市議長李全教宣布參選立委

五合一選舉違紀　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

台南學校推動課室英語各展巧思

更多熱門

相關新聞

勞動部推動投資青年就業方案第二期

勞動部推動投資青年就業方案第二期

行政院擴大辦理「投資青年就業方案」，勞種部針對青年職涯發展、人才供需、優化薪資以及非典型就業轉正職等議題，推動第二期計畫，規劃2023至2026年投入160億元經費協助80萬青年就業，逐年擴大青年勞參率，市長黃偉哲表示將積極配合各項促進青年就業政策，依青年各階段就業需求，提供台南在地化服務。

黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

台南捐贈繪本抵愛丁堡

台南捐贈繪本抵愛丁堡

白河蓮花節5/7登場

白河蓮花節5/7登場

台南安平再生水增供1萬噸達標

台南安平再生水增供1萬噸達標

關鍵字：

長輩圖黃偉哲白河蓮花有梗

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面