長輩圖2.0！　黃偉哲宣傳白河蓮花超有梗！

▲台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，受到好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在臉書貼上一系列白河蓮花的早安長輩圖，另類宣傳5月開幕的「白河蓮花季」，引發網友熱議好評。

這些圖真的有人用嗎？市長室主任徐健麟受訪表示，每天都收到很多朋友傳早安，真的很需要長輩圖來回敬！他用這系列的有梗長輩圖後，就收到不少迴響，朋友打趣回：「哈，這是你想的？我喜歡這句，很廢很好笑」，徐健麟則回：「市長小編群的創作，市長也會用這圖問候友人，順便行銷白河蓮花季」。徐健麟說，年輕人加入創意，把長輩圖變有趣，不只讓人會心一笑，也達到蓮花季的宣傳效果。

黃偉哲貼文po出，底下也吸引不少人留言，杜承哲醫師：「這早安圖劑量真的太高了…」、桃園市議員黃瓊慧：「我一定要傳給選區內的阿公阿嬤！太實用了！」、高雄市議員黃捷：「長輩圖已存！」。早安圖上一系列的逗趣文字「早安朋友，空腹吃飯，肚子就不餓了」、「早安，送你一朵蓮花，我是口袋沒錢花」、「早餐放著會變午餐，祝你有美好的一天」、「這是一張長輩圖，分享會幸福」，也讓網友大讚市長實在太有才。

黃偉哲推薦，除了賞蓮，還可以安排經典路線，例如白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等地串連，更深度體驗溪北之美。並說明市府在溪北投入許多基礎工程，包括分段整治「市道172甲線路樹竄根及路肩隆起」、林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫，改善了6條區道約16公里，還有去年年底完工的「市道172線安溪寮至白河區道路拓寬工程」，才能讓通往白河地區的道路平坦美觀，打通交通瓶頸。

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