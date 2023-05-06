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屏東黑鮪季海洋音樂會5／6開幕　炎亞綸+Ozone+許富凱熱情開唱

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東黑鮪魚文化觀光季，今(6)日晚以「海洋音樂會」在東港開唱熱鬧揭開序幕，這次邀請全能偶像炎亞綸，以及由實境選秀節目原子少年出道的男子團體Ozone、金曲歌王許富凱、情歌王子鼓鼓(呂思緯)與台語唱將黃妃等人到場演出。

縣府傳播暨國際事務處表示，為了讓已有23年歷史的活動品牌年輕化，今年文宣設計以漫畫形式，運用東港三寶的圖像為主角，再以中文及日文狀聲詞豐富海報情境，營造出復古漁村情境，豐富的圖像及色彩，讓海報一貼出就受到廣大好評，反應熱烈。

今年黑鮪魚季東港在地業者也推出許多優惠，有餐廳推出點黑鮪魚生魚片系列享折扣100元、民宿業者祭出於黑鮪魚季期間來電訂房享折扣200元，另外還有購買伴手禮可享85折優惠等好康，只要憑摺頁或出示手機官網畫面給店家就可享有，今年摺頁可以在大東港地區漁會、屏東的旅服中心或是扭蛋機服務台(東港候船室)等地方皆可以索取。

在東港候船室旁設置「造型扭蛋機」，民眾只要花費100元，就有機會得到多項大獎，並免費獲得1份限量鮪魚燒，也有機會扭到紀念品「4款東港聲景鑰匙圈」及在地店家推出的限量優惠。

另5/20在東隆宮廣場前舉辦「黑鮪魚季台啤民歌之夜」、6/10以歌廳秀形式舉行的「美食推廣宴」、還有東港雙語導覽小旅行等等活動，更多活動資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.i-pingtung.com/2021ptcf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

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