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屏東牡丹給水廠施工...12鄉鎮停水23hrs　4.9萬戶受影響

▲▼ 。（圖／）

▲台水公司屏東管理處 。（圖／截取GOOGLE地圖）

▲台水公司屏東管理處 。（圖／截取GOOGLE地圖）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司屏東區管理處積極辦理「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程-管施工工程，以增加牡丹給水廠下游輸水管線備援能力，降低屏南地區供水風險，訂於5月16日凌晨4時至17日凌晨3時停水23小時，計有4萬9000戶停水，1萬1000戶減壓供水，籲請用戶儲水備用。

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停水期間台水公司將備妥水車並視需求於停水地區提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。

台水屏東管理處表示， 停水區域有車城鄉、恆春鎮、滿洲鄉、牡丹鄉(石門村大梅部落、四林村)、 獅子鄉、枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、東港鎮、琉球鄉、春日鄉(春日村、古華村)、林邊鄉(光林村、仁和村、中林村、水利村、崎峰村、田厝村、鎮安村)。而水壓降地區域是新園鄉。

另部分管末高地區滿州鄉(響林村、長樂村)、牡丹鄉(四林村)、恆春鎮鵝鑾里(埔頂路、坑內路、風沙路一帶)需延長至17日18時恢復正常供水(期間，恆春營運所將提供水車巡迴送水服務，請停水區域內用戶善加利用)。

免付費客服電話1910 、東港營運所(08)8322179 、恆春營運所(08)8880334、潮州營運所(08)7891691。
水公司也提醒，停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

而建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知該公司，會派專人到府服務。

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