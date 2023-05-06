2男童拿10元玩具手銬問真偽　警察叔叔反應獲讚賞

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆有兩名小男孩買玩具手銬，為了證明是不是買到「真品」，大膽找路邊警察叔叔求證，沒想到直接「體驗」被真手銬銬住感覺，有趣瞬間被網友拍下。

綜合陸媒報導，新疆哈密有2名小學男童花10元人民幣（約４5元台幣）買玩具手銬，之後帶去學校展示，被老師提醒這是「假的」不是真手銬。

▲警察讓男孩體驗真手銬。（圖／翻攝澎湃新聞）

兩名男童有些失望，放學後見到路邊停一輛警車，兩人相伴壯膽立刻找警察叔叔求證。影片首先顯示，穿綠衣胖胖小男孩高舉自己玩具手銬，詢問警察這是真的嗎？

坐在後座警察一開始有點矇住，立刻拿起來看一下，隨後從身上掏出「真手銬」，實際解說真假手銬的差別，親自給男孩戴上手銬，分辨差別重量，胖男孩雙手被銬上後十分興奮，高舉雙手向其他小伙伴展示，「真」的被銬上了。

▼ 男孩終於知道手銬真偽差別 。（圖／翻攝 澎湃新聞）



▲ 警察細心解說玩具手銬與真手銬差別 。（圖／翻攝 微博）

隨後，穿白色衣服小男孩也好奇走過來，前座警察叔叔貼心展示真手銬樣貌，兩名男童非常專注聆聽，上了一堂關於警察日常抓犯人的課外教學。

影片PO上網後引起網友注意，紛紛說警察十分親切，現場實際教學讓孩子能夠分辨是非，對於警察日常工作有認識，是非常好的機會教育。