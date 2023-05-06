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中國手機高容量儲存價格撕殺　1TB千元人民幣手機將來到

▲realme GT Neo3手機。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme GT Neo3手機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者蕭文康／綜合報導

中國手機市場中低階手機除了基本可配備1TB容量外，也展開價格撕殺，目前在人民幣3500元以下包括realme和Redmi均有推出相應機種，陸媒報導，「如果1TB存儲機型的價格會繼續下探，那麼我們或許能夠在兩千元出頭，甚至是千元價位段上看到1TB手機的出現」。

據陸媒CNMO報導，在2023年，智慧手機市場的競爭愈發激烈，已經在今年見證了3款售價在3500元人民幣以下的，配備1TB存儲空間的智慧手機發佈，它們主要來自realme和Redmi等廠商。

而與此同時，在部分手機廠商的推動之下，曲面螢幕也加速向更低價位段進行普及。而在幾年之前，這還是安卓旗艦手機的標配。可以預見的是，在較低價位段上，有望見到更多高端配置的下放。

有相關消息人士指出，realme和榮耀的千元機在瘋狂普及高頻調光柔性曲面螢幕和一億圖元攝像頭。與此同時，配備1TB存儲空間和1.5K解析度螢幕的智慧手機產品定價也會再創新低。

目前，價格最低的1TB存儲手機應該是realme的GT Neo5 SE，它的售價為2599元人民幣。如果1TB存儲機型的價格會繼續下探，或許能夠在兩千元出頭，甚至是千元價位段上看到1TB手機的出現，這對於那些有極大存儲需求的消費者而言，無疑是個不錯的消息。


 

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