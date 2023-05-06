砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

▲越南牡蠣進口量飆升。（圖／林俊憲辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立委林俊憲5日邀集食藥署、關務署、漁業署、水試所、南市府漁港所、台南市區漁會等單位一同召開記者會，林俊憲表示，近期高達9成越南進口牡蠣被驗出砷含量超標達5倍，甚至很多是從中國廣西運到越南「轉換身份」，食藥署應嚴格把關進口牡蠣的食安問題、加快產地標示推動，也鼓勵大家優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。

林俊憲指出，牡蠣作為國人經常食用的水產品，其品質和安全性對消費者的健康至關重要。佔台灣進口牡蠣高達九成的越南牡蠣卻被驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關，但是當前政府對於進口牡蠣產品的把關還不夠嚴謹，例如進口牡蠣產品的查驗不夠全面、牡蠣產品的溯源不夠清晰等，都有必要進一步強化。

林俊憲表示，國產牡蠣的品質非常好，從養殖端到消費端都有嚴格的把關程序，然而部分業者看上越南進口牡蠣每台斤60至80元的利潤，比起國產牡蠣每台斤僅約30元的利潤高出許多，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3,000公噸， 足足增加20倍之多，不只大幅增加⺠眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。

林俊憲說明，全國牡蠣產量自106年到110年短短4年之間，從年產2萬3千多公噸減少的1萬8千公噸，減幅達23%。其中受影響最深的是全國第三大牡蠣產地的台南，牡蠣年產量自106年到110年，從年產4,266公噸銳減至2,144公噸，減產50%，年產值也從近8億元減少到為3億元，越南牡蠣大舉搶佔台灣牡蠣市場，已經造成國內牡蠣養殖產業快速萎縮。



林俊憲強調，食品安全問題向來是國人最關心的議題，越南進口牡蠣也被驗出無機砷含量超標多達5倍的情形，長期攝取不只會引發肝、腎、膽等器官病變，砷中毒更是早年在⻄南沿海一代引發烏腳病的主要原因，台灣走了很長一段時間才擺脫烏腳病，不能再讓⺠眾面臨砷中毒的風險。

林俊憲指出，大量越南進口牡蠣進入市場卻沒有加以標示產地，一般⺠眾根本難以分辨所購買產品來源，如果政府不嚴格查驗進口牡蠣，將對國人食品安全造成嚴重隱患。

食藥署則回應，越南牡蠣自去年1月起就提高到「加強查驗」，今年共驗到2批重金屬超標，若再有一件不合格，就會提高到逐批查驗。