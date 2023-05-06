　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

▲▼越南牡蠣進口量飆升。（圖／林俊憲辦公室提供）

▲越南牡蠣進口量飆升。（圖／林俊憲辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

立委林俊憲5日邀集食藥署、關務署、漁業署、水試所、南市府漁港所、台南市區漁會等單位一同召開記者會，林俊憲表示，近期高達9成越南進口牡蠣被驗出砷含量超標達5倍，甚至很多是從中國廣西運到越南「轉換身份」，食藥署應嚴格把關進口牡蠣的食安問題、加快產地標示推動，也鼓勵大家優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。

林俊憲指出，牡蠣作為國人經常食用的水產品，其品質和安全性對消費者的健康至關重要。佔台灣進口牡蠣高達九成的越南牡蠣卻被驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關，但是當前政府對於進口牡蠣產品的把關還不夠嚴謹，例如進口牡蠣產品的查驗不夠全面、牡蠣產品的溯源不夠清晰等，都有必要進一步強化。

林俊憲表示，國產牡蠣的品質非常好，從養殖端到消費端都有嚴格的把關程序，然而部分業者看上越南進口牡蠣每台斤60至80元的利潤，比起國產牡蠣每台斤僅約30元的利潤高出許多，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3,000公噸， 足足增加20倍之多，不只大幅增加⺠眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。

林俊憲說明，全國牡蠣產量自106年到110年短短4年之間，從年產2萬3千多公噸減少的1萬8千公噸，減幅達23%。其中受影響最深的是全國第三大牡蠣產地的台南，牡蠣年產量自106年到110年，從年產4,266公噸銳減至2,144公噸，減產50%，年產值也從近8億元減少到為3億元，越南牡蠣大舉搶佔台灣牡蠣市場，已經造成國內牡蠣養殖產業快速萎縮。

林俊憲強調，食品安全問題向來是國人最關心的議題，越南進口牡蠣也被驗出無機砷含量超標多達5倍的情形，長期攝取不只會引發肝、腎、膽等器官病變，砷中毒更是早年在⻄南沿海一代引發烏腳病的主要原因，台灣走了很長一段時間才擺脫烏腳病，不能再讓⺠眾面臨砷中毒的風險。

林俊憲指出，大量越南進口牡蠣進入市場卻沒有加以標示產地，一般⺠眾根本難以分辨所購買產品來源，如果政府不嚴格查驗進口牡蠣，將對國人食品安全造成嚴重隱患。

食藥署則回應，越南牡蠣自去年1月起就提高到「加強查驗」，今年共驗到2批重金屬超標，若再有一件不合格，就會提高到逐批查驗。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／高雄嚴重車禍！　3女倒地「1人死亡」
女路邊遭上銬擄走！　「電擊棒凌虐」丟公墓
明年「補班補課」5方案曝！　送行政院討論　
27歲男綠燈直行　「路人突出現」遭撞死
「巨大獼猴」現身東湖悠哉逛街！　目擊者嚇：只能走馬路
正妹網紅曾是男人！　登國際選美爆紅：台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

今天開喝！　手搖飲「指定飲品買2送1」只有10天

總統候選人+1　他喊「第三路線」：軍事學以色列、經貿學瑞士

人總研擬明年補班補課調整5方案　送行政院討論

遭鍾沛君指「因邱繼泰遷戶籍到大安」　羅智強曝原因嘆：萬分無奈

賴清德競選總統發言人確定！　延攬三立美女主播郭雅慧

砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

直擊／信眾高喊「2024選總統」！　侯友宜赴三元宮向媽祖祈求3願望

徐巧芯稱「517徵召有變數」　侯友宜：我會全力以赴、配合

im.B涉詐25億！高嘉瑜列國外借貸平台納管規範　籲金管會別踢皮球

再談「2025非核家園」　侯友宜：不缺電才是穩定的能源政策

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

今天開喝！　手搖飲「指定飲品買2送1」只有10天

總統候選人+1　他喊「第三路線」：軍事學以色列、經貿學瑞士

人總研擬明年補班補課調整5方案　送行政院討論

遭鍾沛君指「因邱繼泰遷戶籍到大安」　羅智強曝原因嘆：萬分無奈

賴清德競選總統發言人確定！　延攬三立美女主播郭雅慧

砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

直擊／信眾高喊「2024選總統」！　侯友宜赴三元宮向媽祖祈求3願望

徐巧芯稱「517徵召有變數」　侯友宜：我會全力以赴、配合

im.B涉詐25億！高嘉瑜列國外借貸平台納管規範　籲金管會別踢皮球

再談「2025非核家園」　侯友宜：不缺電才是穩定的能源政策

全台飆成紅番薯　台中婦騎車訪友...熱昏人車直接倒地

暖男！心地善良宋家豪送飲料到二軍　給球員的禮物

澳洲交換生父母發聲！　離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

快訊／高雄嚴重車禍！自小客撞3機車　3騎士「倒地不起」1死

樺漢Q2在手訂單金額創新高　不排除有急單與轉單效應

今天開喝！　手搖飲「指定飲品買2送1」只有10天

王少偉終於認了「對許藍方心動」！3優點迷倒他　鬆口兩人感情現況

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩躺地不動了

南非冰球成人世錦賽台灣奪金牌！　他是新北消防替代役周宏秝

總統候選人+1　他喊「第三路線」：軍事學以色列、經貿學瑞士

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

政治熱門新聞

郭台銘被南投1麵店驚艷：吃過最好吃的

館長深夜私訊黃國昌「宣布重大決定」　他看了秒答應：好！凱道見

韓國瑜突發514字文　曝當好總統3要件

賴清德競選總統發言人確定！　延攬三立美女主播郭雅慧

黃暐瀚發問「總統投誰」　9通電話全部支持他！

人總研擬明年補班補課調整5方案　送行政院討論

郭台銘連辦4場萬人造勢！　侯友宜：為台灣做事都給予肯定

im.B涉詐25億！高嘉瑜列國外借貸平台納管規範　籲金管會別踢皮球

徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

直擊／信眾高喊「2024選總統」！　侯友宜赴三元宮向媽祖祈求3願望

徐巧芯稱「517徵召有變數」　侯友宜：我會全力以赴、配合

宣明智5/8設「挺郭夜宴」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

願接受郭台銘道歉、考慮「郭韓配」？　韓國瑜回應了

不滿朱立倫漠視參選者「酒駕又抄襲」　孫大千怒辭黨職

更多熱門

相關新聞

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

食藥署在好市多進口美國藍莓驗出A肝病毒，好市多預防性召回2效期產品。食藥署表示，好市多販售產品都是在3月前進口，總共賣出逾1.4萬包，都是經過「書面審查」就放行。食藥署已抽驗好市多莓果類產品送驗，透過回溯檢驗抓A肝毒漏網，預計5月中公布結果。

占進口量9成！越南牡蠣重金屬砷「超標5倍」

占進口量9成！越南牡蠣重金屬砷「超標5倍」

活蟲畫面曝！基隆廠商噁蟲麵包餵學生

活蟲畫面曝！基隆廠商噁蟲麵包餵學生

毒莓果拖17天「兩度驗出A肝才公布」　專家批消極

毒莓果拖17天「兩度驗出A肝才公布」　專家批消極

將為日本草莓農藥解套　她轟食藥署「該換人做看看了」

將為日本草莓農藥解套　她轟食藥署「該換人做看看了」

關鍵字：

林俊憲食藥署食安蚵仔

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

凌晨02：19進入立夏！在家「2動作」犯門神大忌

超商今天美式、拿鐵買6送6！

阿伯從空中摔落「大咖歌后慘成肉墊」　曝膝蓋濺血照

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面