　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚死亡影像！義消副小隊長剛下班　擦撞捲混凝土車底…爆頭慘死

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南麻豆今（6）日一早發生死亡車禍，一名男子下班後騎腳踏車返家途中，與機車擦撞倒地，遭對向混凝土車輾過腦漿四溢慘死，而陳姓死者據了解為麻豆義消副小隊長，下班返家不幸在路上發生意外，監視器也錄下了驚悚瞬間，只見副小隊長騎著單車往左偏移，接著與同方向直行機車發生擦撞倒地，遭對向的混凝土車捲入後輪，趴地一動也不動。

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南麻豆死亡車禍，死者為剛下班的義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日上午8時5分許，在麻豆區麻學路一段路口，55歲陳姓義消副小隊長騎乘電動自行車，沿麻學路一段慢車道西向東行駛至路口欲左轉，不慎與後方28歲謝姓機車騎士發生碰撞，致陳男人車倒地滑行至對向車道，遭66歲吳男駕駛混凝土車左後輪輾壓，陳男當場死亡，謝姓重機車駕駛受傷送往麻豆新樓醫院急救，無生命危險，混凝土車肇事後駛離現場。

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝）

經警方調閱沿線監視器，於本日9時許在學甲區中洲里建築工地緝獲吳姓駕駛及查扣肇事車輛，並帶案偵辦，經初步調查重機車及混凝土泵浦車駕駛持照正常，酒測值均為零，警方持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，以釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

 ▲▼ 麻豆車禍 。（圖／翻攝自Facebook／麻豆人大集合）

▲麻豆今天早上發生死亡車禍。（圖／翻攝自Facebook／麻豆人大集合）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／士官撞車釀1死2傷　八軍團回應了
20歲帥兒考上「伯克利音樂學院」！　女星樂喊：爸媽替你高興
驚悚畫面！義消副小隊長捲車底　爆頭慘死
王思佳被爆拿假包！　超嗆8字發聲了
分局長到職3個月被連帶處分！　群警抱屈
周杰倫開唱破紀錄！　爬牆、包遊艇場外驚人畫面曝
16歲天才跳級生！185間大學搶著要　最終志願出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

6歲童被當街巴頭踹踢...暴力竟是母親同居人　社工幫聲請保護令

到底5萬還6千？2男樓梯間互毆　打累了「坐地休息等警察」

驚悚死亡影像！義消副小隊長剛下班　擦撞捲混凝土車底…爆頭慘死

派出所長勾結詐騙集團　分局長到職才3月也被處分...群警抱屈

追債出劣招「圍毆還強拍裸照」　惡男逞凶4hrs落網...下場曝

專賣帳號供洗錢「車商」開賓士拒捕　警開槍當街逮人

微電車主注意！彰化已4700輛掛牌　警方加強取締...改裝可罰5400

快訊／新莊工安意外！超大片花崗石板突倒　當場壓斷工人大腿

三重男床下藏大批「膠原蛋白」　警一搜…他吐實：是毒品啦！

明仁會大哥叫小弟砸店「甩鞭炮恐嚇」　遇行車糾紛...下車先亮刀

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

6歲童被當街巴頭踹踢...暴力竟是母親同居人　社工幫聲請保護令

到底5萬還6千？2男樓梯間互毆　打累了「坐地休息等警察」

驚悚死亡影像！義消副小隊長剛下班　擦撞捲混凝土車底…爆頭慘死

派出所長勾結詐騙集團　分局長到職才3月也被處分...群警抱屈

追債出劣招「圍毆還強拍裸照」　惡男逞凶4hrs落網...下場曝

專賣帳號供洗錢「車商」開賓士拒捕　警開槍當街逮人

微電車主注意！彰化已4700輛掛牌　警方加強取締...改裝可罰5400

快訊／新莊工安意外！超大片花崗石板突倒　當場壓斷工人大腿

三重男床下藏大批「膠原蛋白」　警一搜…他吐實：是毒品啦！

明仁會大哥叫小弟砸店「甩鞭炮恐嚇」　遇行車糾紛...下車先亮刀

6歲童被當街巴頭踹踢...暴力竟是母親同居人　社工幫聲請保護令

傳美國政府將提供5億美元軍援　陳建仁：維持自衛能力相當重要

華航羅馬班機取消！無法取得合規氧氣瓶　「旅客改搭其他航班」

「法拉利首款休旅」訂單排到2025年　第1季銷量、淨利潤雙成長

翻出老公「上酒店1晚噴2萬」　她不敢離婚！原因崩潰了

快訊／士官駕車打滑釀1死2傷　八軍團：通令各單位加強行車安全教育

隊長叫不出朴寶劍、金宇彬！　SEVENTEEN《出差十五夜》真的吵起來

到底5萬還6千？2男樓梯間互毆　打累了「坐地休息等警察」

林心如露營過夜「被熱醒」！　早晨爆氣全被拍...狼狽到生無可戀

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

女兒剛過世　高雄婦11樓陽台失足墜樓亡

媒體人爆盛竹如到im.B春酒　還坐主桌

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

電擊棒凌虐監禁越南女！跨國勒贖

人夫揪幼兒園老師泡湯　驚爆她XX歲不會懷孕

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

飆速釀1死！肇事男身分曝　竟是陸軍裝甲旅下士

他捲賭場糾紛被擄走　金融圈大老400萬贖愛子

台中過夜50萬不見了　車到新竹才發現

更多熱門

相關新聞

2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

溫馨母親節於5月到來，6日勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎，宣揚勞工模範母親的優良事蹟，肯定她們辛勞的付出與貢獻。

飆速釀1死！肇事男身分曝　竟是陸軍裝甲旅下士

飆速釀1死！肇事男身分曝　竟是陸軍裝甲旅下士

警政署擴大招募民防熱議　蔣萬安：中央不要製造更多疑慮

警政署擴大招募民防熱議　蔣萬安：中央不要製造更多疑慮

男隨機攻擊傷2人「衣服扯爛」酒醒慘了

男隨機攻擊傷2人「衣服扯爛」酒醒慘了

侯友宜協調港湖初選惹議　蔣萬安：樂見任何能促進團結的事

侯友宜協調港湖初選惹議　蔣萬安：樂見任何能促進團結的事

關鍵字：

台南麻豆車禍義消副小隊長下班混泥土車影音

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

超商今天美式、拿鐵買6送6！

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面