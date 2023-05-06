驚悚死亡影像！義消副小隊長剛下班　擦撞捲混凝土車底…爆頭慘死

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南麻豆今（6）日一早發生死亡車禍，一名男子下班後騎腳踏車返家途中，與機車擦撞倒地，遭對向混凝土車輾過腦漿四溢慘死，而陳姓死者據了解為麻豆義消副小隊長，下班返家不幸在路上發生意外，監視器也錄下了驚悚瞬間，只見副小隊長騎著單車往左偏移，接著與同方向直行機車發生擦撞倒地，遭對向的混凝土車捲入後輪，趴地一動也不動。

▲台南麻豆死亡車禍，死者為剛下班的義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝，下同）



6日上午8時5分許，在麻豆區麻學路一段路口，55歲陳姓義消副小隊長騎乘電動自行車，沿麻學路一段慢車道西向東行駛至路口欲左轉，不慎與後方28歲謝姓機車騎士發生碰撞，致陳男人車倒地滑行至對向車道，遭66歲吳男駕駛混凝土車左後輪輾壓，陳男當場死亡，謝姓重機車駕駛受傷送往麻豆新樓醫院急救，無生命危險，混凝土車肇事後駛離現場。

經警方調閱沿線監視器，於本日9時許在學甲區中洲里建築工地緝獲吳姓駕駛及查扣肇事車輛，並帶案偵辦，經初步調查重機車及混凝土泵浦車駕駛持照正常，酒測值均為零，警方持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，以釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

▲麻豆今天早上發生死亡車禍。（圖／翻攝自Facebook／麻豆人大集合）

