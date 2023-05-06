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社會 社會焦點 保障人權

離婚證人竟是「懷孕小三」 　5度逼離婚...還嗆正宮：給我快簽！

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中一名正宮拿到離婚協議書，發現離婚證人竟是小三。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名正宮拿到丈夫簽好的離婚協議書，發現離婚證人竟然是小三。小三還傳訊5度催她快離婚，嗆說「給我趕快簽離婚，會造成我的困擾」，「他媽媽我會去顧比你好的」等語。小三也向丈夫的姊姊表示她已懷孕、不可能把小孩拿掉，囂張言行讓正宮相當崩潰，提告對小三和丈夫求償60萬元。台中地院審理，判定兩人侵害配偶權，須連帶賠償正宮20萬元。

正宮主張，丈夫阿隆(化名)和小三從去年2月就有姦情，3月就離家和小三同居至今。小三還在臉書首頁標示「和阿隆穩定交往中」，又透過阿隆的姊姊，將一張阿隆已簽名、還由小三擔任證人的離婚協議書交給她，小三另傳訊息嗆聲「給我趕快簽離婚，會造成我的困擾，今天麻煩你能戶政事務所簽離婚嗎…麻煩離婚可以嗎，他媽媽我會去顧比你好的」，催促她離婚至少5次，明顯知道阿隆已婚。

正宮表示，小三也傳訊給阿隆的姊姊說「要我離開他我也是可以開口要錢的，五百萬拿來吧」、「反正我已經懷阿隆的小孩了，看你怎麼處理，況且我不可能拿小孩的」，足證兩人有性行為。另外丈夫還帶小三前往商旅，親密的躺在床上十指交扣，都已嚴重侵害她配偶權，她要向丈夫和小三連帶求償60萬元。

人夫辯稱，他因為和妻子感情不好才離家，和小三無關，而且小三於2004年就被鑑定為輕度智能障礙，去年被法院裁定為「受輔助宣告人」，可見她欠缺一般判斷能力，而那些訊息都是經他指示傳送，或由他代她傳的，妻子提出的證據，不能證明兩人有不當來往。。

法官認為，小三雖有輕度智障，但已完成國民義務教育，且曾結婚、離婚，育有2名子女，可見她對男女交往、婚姻關係有所認識。另小三和阿隆交往數月後，才被法院宣告為受輔助人，難以回溯認為她當初辨識能力不足，判定兩人侵害配偶權，應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。

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