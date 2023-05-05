經濟及環境兼容並蓄　打造新北永續低碳城市

▲新北市針對不同能源用戶，以「能效提升」輔導能源用戶進行能源設備改造。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面臨氣候極端異常，全球已逾130個國家宣示2050年達到淨零碳排目標，新北市政府經發局持續以永續能源、能源轉換及能效提升三部曲打造永續低碳城市。從公部門到私部門、企業至個人，淨零碳轉型已為全民應關注的議題，透過日常生活型態改變、汰換成節能設備、推動再生能源以及能源管理等方式，落實低碳生活，推動經濟成長的同時，亦能兼顧環境的永續發展。

新北市經發局長何怡明表示，「淨零碳是必然而非選擇」新北市政府2019年率先提出臺灣第一份「永續發展目標-新北市自願檢視報告」，也是第一個成為「脫煤者聯盟」會員的城市；並以「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市產業自治條例」作為政策執行上的法源依據，充分體現新北市政府積極朝向2030年減碳30%、2050淨零碳排的目標邁進。

新北市早期的傳統產業製造的過程多使用燃煤鍋爐，產生較高二氧化碳排放量，新北市為降低溫室氣體排放量，率先加入「脫煤者聯盟」，以化石燃料退場的「能源轉換」，鼓勵工業燃煤鍋爐設備退場，改以天然氣、液化石油氣等較低碳排的能源，降低城市的碳排放量。

▲「新北市工業區立體化方案」祭出5%能源獎勵，鼓勵在廠房屋頂安裝太陽能板。

為因應歐盟2026年對進口產品課徵「碳邊境稅」，經發局針對中小型能源用戶（契約容量 51~800kW）進行現場節能診斷及碳健檢諮詢輔導。此外，針對規範大型能源用戶 (契約容量800kW 以上）提供再生能源設置建議，以協助能源大用戶符合再生能源發展條例規定，並協助產業低碳轉型。

依循中央2050年淨零碳排目標，臺灣的再生能源要占比6成以上。新北市積極推動再生能源發展，包含太陽光電、風力發電，以及具有24小時穩定發電優點的地熱能源。太陽光電政策以「公有案場標租」、「校校有光電」在公部門屋頂設置太陽光面板，並且透過「民有案場獎勵補助」鼓勵民間參與，目前總並聯容量已達138MW。

風力發電在林口區以及石門區共有9支發電機組，總設置量達13.34MW；位於大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」開發，為新北首座地熱示範區，開發面積近2萬平方公尺，預計地熱設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電。

新北市為工商首都，公司、行號及工廠家數約30萬家，且工業部門的溫室氣體排放量，約占全市總排碳量 34.52%，面對淨零碳趨勢，產業及廠房的轉型已是不可逃避的挑戰。新北市的工業用地面積總量只有全台灣的5%，為滿足產業用地需求及提高廠商投資意願。

2019年起推出「新北市工業區立體化方案」，最高可獲得50%的容積獎勵，迄今已核定59案、新增總樓地板面積達72.4萬平方公尺。其中，為鼓勵業者落實ESG，更祭出5%能源獎勵，在廠房屋頂安裝太陽能板，將太陽能轉化為電能，提升能源使用效率；更新節能設備，減少耗能、降低生產及營運成本，增強產業競爭力。

新北市以事業線、生命線、智慧線與感情線4線生機，推動產業發展。「生命線」代表ESG及永續發展，「事業線」則著重經濟面向，在淨零碳浪潮的趨勢下，沒有任何一個人可以置身事外，每個人、每個活動都必須負擔排碳軌跡的成本，達到2050淨零碳的目標，不只是政府部門的責任，民間企業也需具體採取行動，個人也要有意識選擇消費，改變生活型態，兼顧經濟及環境的永續發展。