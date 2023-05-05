新北人本交通大學篇　大專院校周邊人行環境改善

▲新北市交通局長鍾鳴時前往勘查東南科技大學周邊人行動線和交通環境。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為持續守護學校周邊通學環境安全，新北市政府交通局長鍾鳴時日前前往勘查東南科技大學周邊人行動線和交通環境，經與校方充分溝通了解學生通學需求，將再調整鄰近校門口的汽機車格位以增繪標線型人行道，提升學校周邊行人動線安全。

東南科技大學校長李清吟表示，東南科技大學位於深坑區北深路三段，鄰近老街及市中心，平、假日交通量大，多數學生都是搭公車或騎機車於北深路下車、停車後步行進校；交通局實地勘查發現校門口周邊的實體人行道沒有完整銜接，公車站下車後前往學校電梯的行人動線也被汽機車停車格位阻斷，造成上放學時間學生步行穿梭在往來車流中，險象環生。

交通管制工程科科長林昭賢說，交通局已於4月初遷移北深路155巷口的交通號誌桿，增加空間以補繪行人穿越道線，並調整北深路的車道寬度來增繪綠底標線型人行道銜接至實體人行道；另外，鄰近校園公車站前往校門西側電梯的行人動線被汽機車格阻斷部分，4月底前會再將汽機車格位往外遷移，留設1公尺寬的標線型人行道，提供行人通行。

鍾鳴時指出，本市境內目前已完成6所大專院校周邊人行環境檢討，並由交通局、養工處及各區公所錄案辦理各項改善措施。交通局表示，繼去年提前完成全市211所國小通學巷改善計畫後，今年起鎖定全市國、高中通學環境為改善目標，目前已會勘完成39所、施作完成22所，預計2025年底前完成全市120所國、高中通學環境改善，持續守護學生行的安全。

▲增設北深路三段綠底標線型人行道。