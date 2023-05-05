何孟樺爆市府索資迎藍擋綠　報告回覆姓名竟還誤植徐巧芯

▲民進黨台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會5日進行教育部門質詢，民進黨籍議員何孟樺於質詢時拿出國民黨籍市議員質詢簡報，抨擊北市府體育局給藍營政策最新資料卻未給綠營，甚至還把質詢回覆的內容誤植成「給徐巧芯」。對此，體育局長王泓翔致歉，「要跟議員鄭重道歉，這非常不應該發生、會加強內部檢討，身為局長責無旁貸」。

何孟樺5日質詢時問及體育局資料提供不全的問題。她表示，4月26日國民黨議員在議會質詢時，秀出的體育局簡報跟她拿到的並不一樣，經進一步了解才發現，體育局並沒有提供給她最新簡報，卻提供給其他國民黨議員。對此，備詢的體育局王泓翔向何致歉。

另外，何孟樺還指出，4月21日教育委員會召開會議，她曾針對體育局U-Sport計畫提出質疑，並要求相關計畫應納入戶外運動、通勤運動優惠，但在本週體育局提出的書面回覆中，卻把該質詢內容誤植成國民黨議員徐巧芯的質詢內容。

何孟樺抨擊，北市府淪為國民黨黨部，不僅學侯友宜迎藍擋綠，甚至還把別的議員的質詢內容偷渡給徐巧芯，簡直是用市府資源幫徐巧芯助選，嚴重藐視議會。

何孟樺說，前陣子徐巧芯議員、費鴻泰委員的立委初選打得火熱，當初就有報載指出，費鴻泰有接到「市府電話」談及初選協調，但市府時至今日針對公器私用的疑慮不僅尚未澄清，甚至還犯下把質詢內容偷渡給徐巧芯的錯誤。

何孟樺批評，別人講的東西、爭取的東西市府也要送給徐巧芯當政績來宣傳，根本是無心市政，還迎藍擋綠、藐視議會。