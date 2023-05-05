自評野獸中的紳士　王世堅：淑女游淑慧登場才能阻擋我勝選

記者陳家祥／台北報導

台北市議員游淑慧爭取內湖南港區立委未果，傳出黨內規劃安排她轉戰士林大同，對戰民進黨議員王世堅。對此，王世堅5日受訪說，游淑慧是一個很尊敬的對手，「如果真要把我留在議會，游淑慧自己要粉墨登場、最強棒要出來，才有可能阻擋我大選勝利」。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



針對游淑慧可能挑戰士林大同選區，王世堅說，上禮拜國民黨傳出的名單都是超強的強棒，站在對戰立場，國民黨當然要挑最強的來大同區，這是一定的，但他希望國民黨派一個弱一點的來，很不幸傳出來的都是超強棒，「游淑慧議會這麼多年同事，我知道她的戰鬥能力，所以我昨天確實感受到壓力」。

王世堅笑說，雖然他是野獸，但是作風溫和的野獸、野獸中的紳士。游淑慧也是淑女，在議會強勢問政風格，但也有看到溫和講道理的一面，預算協商的時候都會顧全市政大局，是一個很尊敬的對手。

王世堅強調，國民黨不管派出多強的強棒，他既然代表民進黨參選，必須勇敢堅強面對，更何況這次肩負太多選區選民的付託，這些重責大任無論如何要在明年打贏大選，才能把選民的付託實現。

至於被游淑慧質疑落跑、違背當「蔣師」的諾言，王世堅說，他還是有一整年2個會期的時間，這會期也善盡蔣師的責任，相信蔣萬安有理解到他的建言。現在蔣師的大戲只是小菜，大戲要從總質詢、專案報告以及下會期蔣萬安提出施政總預算，那時候會有非常大的攻防，「一年2會期應該夠了，蔣萬安的資質，2會期蔣師的耳提面命，會心領神會」。

王世堅還說，從他登記初選那天，看到蔣萬安都是非常喜悅的笑臉，尤其大選一過在議會看到蔣萬安，非常雀躍，「他應該也是真心希望我走，所以我看到了蔣萬安市長的愉悅心情」。至於游淑慧也希望他留議會？王世堅說，如果真要把他留在議會，游淑慧自己要粉墨登場、最強棒要出來，「她出來才有可能阻擋我大選勝利。