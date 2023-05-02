墾丁民宿全是泥水味「浴室天花板狂漏水」　屏東縣府籲慎選民宿

▲旅館合法證明。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

51連假，有民眾在訂房平台預訂墾丁南灣一間民宿，結果入住時，業者回應訂房網重覆下訂，導致無房可住，結果民眾被安排於房內充滿水泥味，浴室天花板還大漏水，一處正在施工的民宿入住，不滿PO網投訴。屏東縣政府提醒民眾一定要選擇合法民宿投宿，以確保旅遊品質。

縣府旅遊處表示，民宿因富有當地文物風情，常成為消費者的首選，但要選擇合法民宿；而透過下列小撇步，學會辨識，就可輕鬆選擇到合法民宿。最方便且快速的方法，就是直接上交通部觀光局旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）或可至屏東旅遊網(https://www.i-pingtung.com/)，或屏東縣政府交通旅遊處網站便民服務專區查詢合法與不合法業者名單(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=BAB72657C0C9E2F2)。

交旅處表示，民眾也可以留意合格民宿的門口皆會掛有民宿專用標識，或有合格執照掛在民宿大廳，這些都是幫助您掌握合法旅宿辨識的訣竅。

縣府提醒民眾，目前許多訂房網站多隱藏有合法與不合法民宿共同行銷，無法做到區別性資訊公開，但聰明的您可多選擇官方旅宿資訊做為判斷的來源，就可輕易選擇到合法旅宿。

更多活動訊息歡迎到屏東縣政府交通旅遊處官網 (https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書專業、屏東GO好玩APP查詢。為了不破壞美好假期，建議您惟有事前充分了解，掌握資訊，才能住得安心。