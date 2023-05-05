不是橘衣男！他重看影片　揭企鵝妹淚崩「真正原因」：壓力很大





▲企鵝妹落淚。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，3日走到台北市區時，被男子要求唱生日快樂歌，讓她忍不住落淚，有網友看了回放影片觀看，認為「還好阿」，橘衣男沒有不禮貌，態度也不錯，很多藝人明星也會被粉絲要求給祝福，認為這次事件是差不多的意思，貼文曝光，有網友點出企鵝妹真正崩潰的原因。

有網友在PTT發文，「橘男事件真的這麼嚴重嗎？」好奇到底發生什麼事情，仔細看了一次影片，「結果根本還好阿，橘男也沒有不禮貌，態度也還好」，不懂為何大家的反應會這麼大，如果企鵝妹不願意也可以直接拒絕，很多明星也會被粉絲要求簽名或是說祝福的話，「今天如果是金城武是不是就不會哭哭了？」

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貼文一出，網友點出企鵝妹真正崩潰的原因，「那位粉絲要求是太多了，但有人拿這件事嘲笑她是馬戲團的猴子，才是讓她哭的原因」、「後面還有人加碼放了馬戲團的猴子歌取笑她」、「情緒是累積的，聊天室的circus monkey才是爆發點」、「關鍵不是前面的粉絲，而是有人donate時，順便留言拿這件事揶揄她是馬戲團的猴子」。

▲企鵝妹看了網友的留言後忍不住落淚。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

另外也有網友指出，「當了壓垮駱駝的最後一根」、「情緒是不斷積累的，身心俱疲才爆發」、「應該是她情緒疲勞的臨界點才有的情緒反應」、「雖然他不是第一個，但應該是壓垮企鵝的最後一根稻草」、「觀眾站在72視角，看她走很久了，很清楚這一路上她應對路人的勞心勞力，也才會覺得怪人越來越沒有下限」。

不過也有網友認為，橘衣男的行為確實太超過，「要求唱歌就多了」、「拿著閃光燈貼上去還叫沒不禮貌」、「不顧72意願，直接123閃光燈開錄，這樣叫有禮貌？」「尾隨20分鐘，誰不怕？」

事件爆發後，企鵝妹正式公告，「之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了」，如果大家能理解她，她非常感激。最後，企鵝妹也強調，「對於之前有要求過多的人，請大家不要去出征或是謾罵，因為他們並不知道這些事情會對我造成負擔」，謝謝大家的體諒和支持。