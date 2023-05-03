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女同事結婚「突然不請他了」　一問超錯愕！全場讚爆：賺到了

▲▼婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女同事要結婚，原PO卻被通知「請不要來了」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

從名單上莫名被劃掉，讓他難以接受！有網友表示，原本要出席女同事的婚禮，後來卻突然被告知人數過多、要刪減，請他不要參加。可原PO一問身邊的同事，卻發現沒人知道這件事，讓他納悶不已，也不知道之後在公司遇到對方時，該做何反應。許多人聽聞後反而大讚別去，話題引發討論。

這位網友在「匿名2公社」發文，「原本要出席同事的婚禮，對方也滿心期待歡迎我去。結果後來說人數過多，刪減人數，請我不要去了！」本以為對方是真的取消很多名額，但他一問就傻了，「還是有蠻多她的同事（部分包含跟我很好的同事）與朋友都有參加，並沒有被說人數過多的問題！」

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▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO本來有受邀參加婚禮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO就納悶，自己和女同事並沒有過節，在公司的互動也很好，「這是我的問題還是對方的問題？」也求助其他人，如果換做是自己的話，「之後遇到她會裝沒事？還是……？」貼文一出，就有人傻眼直呼，「這位同事本性很自私，而且腦袋沒有很好，不會處理事情」、「太瞎了吧！這種人以後就不用交陪了。」

值得注意的是，不少網友反而笑讚是好事，「省了紅包，可以吃大餐去了」、「無所謂，正好省下禮金！同時會開始無視此人所有」、「省下一包錢，也認知對方不是重要的人」、「不用浪費時間，賺到了」、「我遇過類似情況，還好平常不會見面，就當作省錢，結果因為這樣能去參加別的活動，而且還抽到獎，哇哈哈」、「你若放風聲要包6000或8800（元），被取消的就不會是你了。」

事後，原PO也在留言處表示，心情確實多少有受到影響，「是否只剔除我一個並不清楚，但觀感很差」、「我幾乎都跟她一起上班，而且平時互動也不錯，想要給予祝福但被拒，真的感受不好。」不過，他後來已決定，當天要和另一半出去旅遊、轉換心情，之後若有在公司遇到對方的話，打算客套、保持距離就好，「傾向於裝沒事，當作看清一個人。」

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