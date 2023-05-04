黃珊珊談低薪問題　不缺解決方案缺的是「政府執行力」

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前談及低薪問題遭批失言，前台北市副市長黃珊珊4日在臉書替他緩頰表示，大家的焦點圍繞在最辛辣的幾句話身上，卻忽略他點出了低薪的三大關鍵因素，高房租與高房價對人事成本的壓縮，產業轉型失敗，以及人才供需失衡，而這些問題不缺解決方案，缺的是政府的執行力。

黃珊珊表示，前幾天有媒體在聯訪時問她，執政黨最近想搶年輕選票，「你覺得他們搶得過柯P嗎？」她認為，這個問題讓她覺得很弔詭。第一，就她的認知，執政黨過去的優勢就是有一批穩固的年輕世代支持者，但曾幾何時，這樣的優勢竟然落在了一位阿北身上，顯示這幾年下來，年輕人對現況不滿，對藍綠兩黨近乎絕望；再者，選票不是用搶的，而是用爭取的，要如何爭取？就必須拿出誠意，對青年族群而言，就是解決他們生活的困境，但就她觀察，這幾年下來，執政黨始終沒有認真解決年輕人的困境。

黃珊珊提到，前幾天，柯文哲在演講中提出了對低薪現象的看法，大家的焦點圍繞在最辛辣的幾句話身上，卻忽略柯文哲點出了低薪的三大關鍵因素：高房租與高房價對人事成本的壓縮，產業轉型失敗，以及人才供需失衡。

針對這三點問題，黃珊珊認為，其實不乏解決方案，高房租高房價可以透過稅制改革、廣建社宅來抑制，但中央至今不肯修法加重囤房稅稅率，社宅數字也被踢爆是灌水；產業轉型喊了很多年，但政府至今只透過水電優惠來廣泛獎勵企業投資，沒有明確培植高附加價值的產業；人才供需失衡，不只要讓教育跟產業緊密連結，更應該重振技職教育，加強培養專業人力。

黃珊珊強調，從這裡就看得出來，政治的核心在於執行力，解決問題的方案都有了，但解決問題的人始終沒有出來負責，就這樣一拖再拖，拖到整個世代都籠罩在低薪的陰影之下。她大嘆，然後選舉一到，又說要「搶」年輕人選票，「我相信拍短影音、加強宣傳、找網紅，對年輕人來說只是形式，重點是誰來執行這些改革的內容，誰才能真正回應年輕人的需求。」