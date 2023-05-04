參加同事婚禮！準新娘反悔「請妳不要去了」　原因超錯愕

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友原本受邀參加同事婚禮，怎料準新娘後來以人數過多為由，請她不要去了；重點是，兩人並無過節，其他同事也照舊參加，這讓她不由得尷尬。而不少人紛紛獻上安慰，直呼「要好好謝謝她！省一包紅包！」

網友在「匿名2公社」提到，「原本要出席同事的婚禮，對方也滿心期待歡迎我去，結果後來說人數過多，刪減人數，請我不要去了，但還是有蠻多她的同事（部分包含跟我很好的同事）與朋友都有參加，並沒有被說人數過多的問題。」

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原PO不解表示，自己與對方並無過節，在公司互動也很良好，「請問大家，這是我的問題還是對方的問題？或是大家之後遇到她，會裝沒事還是......？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，許多網友反倒正面看待此事，直言「不用去也不用包啊，把紅包錢拿去跟另一半吃頓好料，不是更爽？」「代表妳只是普通的同事，禮金省下來了」、「我遇過類似情況，還好平常不會見面，就當作省錢，結果因為這樣能去參加別的活動，而且還抽到獎」、「會不爽，但可以省下一筆錢又能減少不必要的人情交際，想想也不錯」、「省紅包錢好啊！不就是同事而已，不要想太多」。

不過，也有不少人能理解原PO的處境，「這也太瞎了吧！這種人以後就不用交陪了」、「沒禮貌的人」、「好誇張！要是我心情一定會很差」、「我遇過，整個部門都收到請帖，只有我沒有，而且還有工作上的往來，當下只能安慰自己省下一筆紅包錢，所以可以理解妳不舒服的感覺，反正就上班好同事這樣」。