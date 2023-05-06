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離奇！磁磚大亨半夜巡視工廠　怪異姿勢「卡堆高機頂」慘死

▲▼ 八里意外死亡案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼磁磚公司老闆「懸空卡堆高機」亡 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名60歲吳姓磁磚公司老闆，昨獨自去八里區工廠工作，晚間11時許，被自家保全發現懸空「卡」在一台仍處於發動狀態的堆高機上，呈後仰大字、已無氣息，保全緊急通知警消到場救援，由於遺體緊緊的被卡在上面，救護人員出動小砂輪及軍刀鋸切割破壞堆高機車頂將人救下，但人已死亡，至於詳細事發原因仍待釐清。

據了解，吳男從事磁磚行業超過30年，公司設在北投區，工廠則在八里，主打高品質磁磚銷售，商品常獲好評。昨天吳姓老闆獨自前往八里忠孝路工廠，疑似誤觸操作堆高機，導致他整個人懸空「卡」在機器上方。夜間保全晚上11時許巡邏時，赫然發現有人在機器上，趕忙報警。

警消獲報趕抵，發現堆高機仍在發動中，無論怎麼處理，吳老闆仍被卡在上頭，呈後仰大字狀態，為救他下來，救難人員使用小砂輪及軍刀鋸，切割破壞堆高機車頂後將他解下，送醫急救後仍回天乏術，八里區附近工廠老闆說，通常使用堆高機一旁都會有人幫忙，對於吳男一事感到不解。警方表示，該案尚待報驗釐清死因。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，高危險工作場所作業時，務必有完整的保護裝備及措施，必要時切勿單人操作，要以兩人以上為單位作業，確保危險不慎發生時能立即發現、立即求救119協助，避免錯過黃金救援時間。

▲▼磁磚公司老闆「懸空卡堆高機」亡 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 八里意外死亡案 。（圖／記者戴上容翻攝）
 

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