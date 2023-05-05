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王婉諭主張女性應服兵役　按不同專長施訓保家衛國

▲▼立委王婉諭出席台灣公民人權聯盟成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席、立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

時代力量黨主席王婉諭今天表示，她主張女性應服兵役，但並非將每個人都推向戰場才叫全民國防、全民服兵役，而是利用不同的能力來保家衛國，呼籲政府應為此調整政策。

政大學生會、學生議會及網路媒體「今日新聞」晚間舉辦「政治進入大學，青年與主席有約」活動，由時代力量黨主席暨立委王婉諭暢談時力理念，並接受學生提問；後續場次安排民進黨主席賴清德、國民黨秘書長黃健庭出席活動。

鑑於中共對台威脅日益嚴峻，王婉諭過去提及應採多元形式讓女性當兵，現場學生詢問，生理女性當兵在先天上有其不便，該如何解決此困難。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍示意圖。（圖／記者李毓康攝）

王婉諭認為，每個人都要服兵役，但並非要每個人都有能力上戰場，因為真正的公平不是讓每個人都受一樣訓練，而是要依照特性、個人能力去捍衛國家，例如醫護人員比例目前以女性居多，這些民眾在戰時便能擔任救護角色。

她強調，並非將每個人都推向戰場才叫全民國防、全民服兵役，而是要利用不同的能力來保家衛國；她主張女性應服兵役，但範圍不是只有軍事訓練，政府應為了全民服兵役而去調整政策，「這不難，只要有心就可改變」。

針對中國社群軟體「抖音」（TikTok）是否已成為中國統戰工具。王婉諭指出，站在自由民主角度，限定不該使用特定平台有待商榷，因為這違背自由民主的理念；儘管防範認知作戰很重要，但她對要不要「全民禁止」持保留態度。

王婉諭表示，認知作戰並非不看就不會發生，政府要教導民眾那些是惡意滲透而有所警覺，讓民眾有意識地去承擔使用風險；政府部門因為有國家安全、軍事機密、政府密件等資料，若使用抖音恐有遭中共竊取的疑慮，她支持公部門限用抖音。

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