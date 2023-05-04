未登記工廠數量八德區全市第二多　許家睿：市府宜積極輔導

▲未登記工廠數量八德區全市第二多！議員許家睿要求市府宜積極輔導。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員許家睿4日於市政總質詢中指出，八德區未登記工廠數量為全市第二多，目前市府正積極規劃產業及科技園區，其中針對興豐科技園區，建議以集約規劃取代散落工廠，同時關心推動期程及進度；許議員並建議市府應積極輔導，整併違章工廠，避免產業外移，另一方面也應鼓勵民間自辦產專區。

經發局長張誠表示，目前八德興豐科技園區已於今年3月16日辦理「環境影響公開說明會議暨健康風險評估規劃及範疇說明會」，推動期程並未落後，後續將持續進行相關規劃。

許議員也關心八德生活圈六號道路、鐵路地下化，捷運綠線與三鶯線、大鶯豐德交流道、中路交流道、板龍快速道路等八德整體交通規劃，建議市府應一併進行交通建設整體規劃，帶動八德廊帶發展。其中，許議員進一步詢問生活圈六號道路各分段工程進度不一，建議市府應讓生活圈六號道路貫穿至交流道，才能發揮綜效。

工務局長汪在宙說明，目前八德「延平路三期道路新闢工程」土地協議架構已大致完成，待地政局審查完畢後，將送至內政部進行土地徵收審議；關於和強路至介壽路新闢工程，由於原先規劃有部分路段過窄，目前正進行重新定線，預計八個月至一年可完成。