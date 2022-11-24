爭取馬祖鄉親選票　桃園這區市議員候選人勤練閩東語拜票

▲張碩芬由原籍馬祖的可愛小秘書(拿麥克風者)陪同，向馬祖鄉親拜票。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區因區內有超過5萬人的馬祖鄉親選票，成為市議員選戰，各候選人爭搶票源。成員多半是馬祖鄉親的桃園市曹氏宗親會，日前於八德區辦理聯誼活動，到場的市議員候選人除競相表示「和馬祖鄉親」的深厚因緣，還勤練馬祖話問候鄉親，期爭取支持贏得勝選。

▲市議員候選人朱珍瑤表示，馬祖人善良又熱情。（圖／記者楊淑媛攝）

第一個到場的國民黨市議員候選人朱珍瑤表示，她為地方服務，結識許多馬祖鄉親好朋友，馬祖人善良又熱情，她相當珍惜。接著到場的國民黨市議員候選人張碩芬，則由原籍馬祖的可愛小秘書陪同到場，以馬祖話問候馬祖鄉親，並介紹一旁小秘書，以示和馬祖鄉親的深厚因緣。

▲市議員呂淑真到場為國民黨桃園市長候選人張善政拜票。（圖／記者楊淑媛攝）



張碩芬說，她是國民黨提名唯一在地深耕27年的在地女兒，她和國民黨桃園市長候選人張善政一樣，都在美國拿到博士和碩士學位，兩人都期待把國際觀和美國所學，帶回來故鄉八德為我們的下一代，打造更好的環境，希望馬祖鄉親全力支持，給他服務的機會。

▲楊朝偉表示，自己是唯一有推動閩東文化政見的候選人。（圖／記者楊淑媛攝）

同樣是國民黨的市議員候選人楊朝偉，於抵達會場拜票表示「我是唯一有推動閩東文化政見的候選人…」希望馬祖鄉親多多支持，一起為馬祖文化做傳承；服務警界多年的無黨籍市議員候選人伍世文說：馬祖鄉親認真努力，在各行各業皆有傑出表現，希望馬祖鄉親全力支持。

▲無黨籍市議員候選人段樹文則表示「我是唯一宣傳車有用馬祖話廣播…」。（圖／記者楊淑媛攝）

無黨籍市議員候選人段樹文則表示，自己是唯一宣傳車有用馬祖話廣播的候選人，擔任議員期間，馬祖鄉親只要有任何大小事，一定二話不說、全力服務，因此這次選舉有很多馬祖鄉親為他助選，讓他非常感動。

▲連江縣長候選人曹爾元的弟弟曹爾居向馬祖鄉親拜票。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園區中泰里里長候選人曹禎富爭取宗親支持。（圖／記者楊淑媛攝）



桃園市曹氏宗親會20日於八德區舉行，由理事長曹爾威主持。未尋求連任的市議員呂淑真到場為國民黨桃園市長候選人張善政拜票，連江縣長候選人曹爾元的弟弟曹爾居、桃園區中泰里里長候選人曹禎富等曹氏宗親300多人出席，場面熱絡。