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土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫

記者沈繼昌、黃宥寧、柯沛辰／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多發生一起嚴重車禍，一輛要價558萬起的土豪金BMW M3不明原因自撞路樹，導致3人受困。消防到場後，立刻救出3人，但前座2名林姓男子已無呼吸心跳，後座26歲方姓女子則是雙腳骨折，全數被送往醫院急救。

據悉，31歲林姓車行老闆陪一對夫妻上路試車，自己坐在副駕，不料途中車輛不明原因自撞路樹，導致他全身多處骨折，當場失去生命跡象。而要價不菲的BMW M3，也因「包樹」撞爛，左側車身嚴重凹陷、變形，里程表還停在110公里。至於後座的方女，被發現時躺在後座、雙腳骨折，傷勢相當嚴重。

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲土豪金BMW M3左側車體嚴重凹陷、變形，導致3人受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局12日晚間8點35分接獲民眾報案，八德區東勇北路180號疑似有車輛自撞路樹，因此出動21人10車前往救援。消防到場時，發現車體扭曲變形、3人受困，立即請求特搜隊支援，並出動油壓器材破壞車體，才順利將3人救出。

不過，前座29歲林男、31歲林男被救出時已無呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折，疼痛難耐，因此被分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院。至於確切事故原因，警方還在調查中。

▼BMW M3不明原因自撞「包樹」，車身面目全非。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼消防人員請求特搜隊支援，出動油壓破壞器材救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼消防人員第一時間趕抵現場。（圖／民眾提供，下同）

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／民眾提供）

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／民眾提供）

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