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南投、彰化及雲林3地縣政府　自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾

▲南投、彰化及雲林3地縣政府自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲南投、彰化及雲林3地縣政府自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投、彰化及雲林3地縣政府即日起開放民眾於濁水溪流域撿拾漂流木，南投林區管理處指出，開放撿拾區域之漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由徒手撿拾，但不得使用機具撿拾。

南投林區管理處表示，本次3縣市開放時間至下次中央氣象局發布陸上颱風警報為止，開放資格為設籍3縣市居民，開放自由撿拾之範圍為濁水溪流域（卜溪吊橋以下，不含新武界引水隧道過河段至孫海橋之河段）、陳有蘭溪（和社橋以下）及清水溪流域（龍門大橋以下）之主河道，但不包含水庫蓄水範圍、本處國有林地及支流區域。

▲漂流木自由撿拾區域簡圖。（圖／南投林區管理處提供）

▲漂流木自由撿拾區域簡圖。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處補充說明，民眾撿拾之漂流木，如僅作為自行使用之薪材或蒐藏品，則可直接攜回，無須登記；如撿拾之漂流木可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛進行載運時，拾得人應攜帶身分證件到該處設置之林產物檢查站辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明。

其中貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、臺灣檫樹、黃連木、毛柿等採逐支登記，非貴重木採整批重量登記；若漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報林管處運回保管，拾得者可獲漂流木價金1/10做為報酬。

▲檢查站漂流木檢查情形。（圖／南投林區管理處提供）

▲檢查站漂流木檢查情形。（圖／南投林區管理處提供）

林管處強調，民眾撿拾時應注意自身安全，開放撿拾期間可於上班時間之上午9時30分至下午3時30分，至本處台中工作站、水里工作站、丹大工作站、埔里工作站（含霧社分站）及竹山工作站（含林內分站及田中分站）登記，或洽詢撿拾地點及內容。

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