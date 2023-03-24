盜採漂流木「曳引機開進河裡搬」　藏8.5噸紅檜扁柏...12人法辦

▲▼保七總隊起出王姓主嫌為首竊木集團，所竊取的8.5公噸紅檜扁柏珍貴漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2022年10月起，保七羅東分隊發現太平山蘭陽溪流域一帶，經常有不明曳引機、3.5噸小貨車出現在河床，疑似為山老鼠出沒，警方成立專案小組，依現場線索漏夜沿線埋伏、搜查後，起出8.5公噸紅檜、扁柏珍貴漂流木，並於24日將王姓為首竊木集團等12人，依違反《森林法》、竊盜及侵占等罪嫌移送偵辦。

颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為台灣東部帶來大量雨水，宜蘭山區在豪雨的侵襲下，有不少國寶級林木隨著暴漲的溪水被沖刷至下游，堆積在河床上，引起山老鼠的覬覦，2022年10月起，保七羅東分隊巡邏至宜蘭太平山蘭陽溪流域一帶，發現經常有不明曳引機、3.5噸小貨車出現在河床，疑似為山老鼠出沒的跡象，保七總隊成立專案小組，依現場線索漏夜沿線埋伏、搜查。

同時，依照現場出沒之曳引機、小貨車特徵調閱沿線監視器，過濾相關出沒地點及行經地點，並循線調查犯嫌真實身分、木材存放地點及相關犯罪事證，終發現犯嫌先將竊取之貴重木置於小貨車旁，待隔日再將貴重木轉運至羅東某處倉庫內藏匿。

保七總隊於2022年11月15日持搜索票，至犯嫌存放竊取珍貴木地點搜索、扣押，並在王姓犯嫌所承租之倉庫內查獲大批遭竊取之漂流木、切割用鏈鋸機1批及載運用曳引機1台、小貨車2部等犯罪工具，查獲的木材經羅東林管處人員測量後發現皆為紅檜、扁柏等一級貴重木，重量竟高達8公噸，為近年北部地區罕見查獲到數量如此龐大的竊取漂流木案件。

經保七警方詢問王嫌為首及其共犯等人後，發現遭竊取之珍貴木材不僅存放於羅東倉庫，犯嫌竟又將贓物轉售至屏東縣新園鄉的另一家木藝品店，保七總隊為持續打擊山老鼠一條龍產業鏈，並瓦解犯罪組織，後會同林務局屏東林區管理處至屏東縣新園鄉涉嫌收贓之木藝品店接續發動搜索、扣押，並又在現場查扣扁柏11支、紅檜18支及杉木2支，經測量總重量亦達到553公斤，加上之前查扣之珍貴木材，總查扣數量高達8.5公噸，總材積8.44立方公尺。全案於今(24)日將王姓為首之犯嫌等12人送辦。