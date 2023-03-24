　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜採漂流木「曳引機開進河裡搬」　藏8.5噸紅檜扁柏...12人法辦

▲▼保七總隊起出王姓主嫌為首竊木集團，所竊取的8.5公噸紅檜扁柏珍貴漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼保七總隊起出王姓主嫌為首竊木集團，所竊取的8.5公噸紅檜扁柏珍貴漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2022年10月起，保七羅東分隊發現太平山蘭陽溪流域一帶，經常有不明曳引機、3.5噸小貨車出現在河床，疑似為山老鼠出沒，警方成立專案小組，依現場線索漏夜沿線埋伏、搜查後，起出8.5公噸紅檜、扁柏珍貴漂流木，並於24日將王姓為首竊木集團等12人，依違反《森林法》、竊盜及侵占等罪嫌移送偵辦。

颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為台灣東部帶來大量雨水，宜蘭山區在豪雨的侵襲下，有不少國寶級林木隨著暴漲的溪水被沖刷至下游，堆積在河床上，引起山老鼠的覬覦，2022年10月起，保七羅東分隊巡邏至宜蘭太平山蘭陽溪流域一帶，發現經常有不明曳引機、3.5噸小貨車出現在河床，疑似為山老鼠出沒的跡象，保七總隊成立專案小組，依現場線索漏夜沿線埋伏、搜查。

▲▼保七總隊起出王姓主嫌為首竊木集團，所竊取的8.5公噸紅檜扁柏珍貴漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

同時，依照現場出沒之曳引機、小貨車特徵調閱沿線監視器，過濾相關出沒地點及行經地點，並循線調查犯嫌真實身分、木材存放地點及相關犯罪事證，終發現犯嫌先將竊取之貴重木置於小貨車旁，待隔日再將貴重木轉運至羅東某處倉庫內藏匿。

保七總隊於2022年11月15日持搜索票，至犯嫌存放竊取珍貴木地點搜索、扣押，並在王姓犯嫌所承租之倉庫內查獲大批遭竊取之漂流木、切割用鏈鋸機1批及載運用曳引機1台、小貨車2部等犯罪工具，查獲的木材經羅東林管處人員測量後發現皆為紅檜、扁柏等一級貴重木，重量竟高達8公噸，為近年北部地區罕見查獲到數量如此龐大的竊取漂流木案件。

▲▼保七總隊起出王姓主嫌為首竊木集團，所竊取的8.5公噸紅檜扁柏珍貴漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經保七警方詢問王嫌為首及其共犯等人後，發現遭竊取之珍貴木材不僅存放於羅東倉庫，犯嫌竟又將贓物轉售至屏東縣新園鄉的另一家木藝品店，保七總隊為持續打擊山老鼠一條龍產業鏈，並瓦解犯罪組織，後會同林務局屏東林區管理處至屏東縣新園鄉涉嫌收贓之木藝品店接續發動搜索、扣押，並又在現場查扣扁柏11支、紅檜18支及杉木2支，經測量總重量亦達到553公斤，加上之前查扣之珍貴木材，總查扣數量高達8.5公噸，總材積8.44立方公尺。全案於今(24)日將王姓為首之犯嫌等12人送辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
不停讓行人罰3600元　全台265處「科技執法」抓違規
狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期
逼死高中生「引爆學生怒火」　校方禁留言、關粉專
快訊／高鐵又有狀況！台中站道岔異常　列車延誤
快訊／狒狒突竄出大馬路！駕駛尖叫煞車　出沒國小附近
領6000元「5管道」！　ATM 4／10開放領現、郵局4／
快訊／高中生遭逼死　校長、主任教官等7人全數調職
《黑暗榮耀》水泥窒息戲親自上陣！　他7孔全是泥：不能拍第二次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期

盜採漂流木「曳引機開進河裡搬」　藏8.5噸紅檜扁柏...12人法辦

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

6師長霸凌害高中生輕生「引爆學生怒火」　校方禁留言...再關粉專

網紅「調香師棠棠」助黑幫夫坑49酒客...騙1500萬　遭警方逮捕

高中生遭6師長霸凌亡！台中教育局出重手　校長+教官共7人調職

3個月400件詐騙！蝦皮成「釣魚網站」不認個資外洩　數發部嗆開罰

強化165反詐騙！《通靈少女》+戰爭愛情入鏡　高警逗趣影片曝

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　她趴地痛哭崩潰喊：只是皮夾不見

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期

盜採漂流木「曳引機開進河裡搬」　藏8.5噸紅檜扁柏...12人法辦

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

6師長霸凌害高中生輕生「引爆學生怒火」　校方禁留言...再關粉專

網紅「調香師棠棠」助黑幫夫坑49酒客...騙1500萬　遭警方逮捕

高中生遭6師長霸凌亡！台中教育局出重手　校長+教官共7人調職

3個月400件詐騙！蝦皮成「釣魚網站」不認個資外洩　數發部嗆開罰

強化165反詐騙！《通靈少女》+戰爭愛情入鏡　高警逗趣影片曝

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　她趴地痛哭崩潰喊：只是皮夾不見

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

誰是演藝圈清流？　鄉民點名1人「真的難得」：曾偷偷捐百萬

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

樂翻台東兒童節　Taitung Happy Fun星空電影院登場

不停讓行人！3／31起罰3600元　全台265處「科技執法」電眼抓違規

Global Mall屏東市母親節首波促銷　最高回饋18%＋點數加贈40倍

宏都拉斯認了「曾討600億援助」！　副外長：台灣未積極回應

波爾多示威者燒市政廳　英王查爾斯訪問受影響

狒狒性別曝光！直擊「屁股是紅的」　里長：牠正在發情期

世界名曲紅到日本！春季甲子園應援跳起「炸裂陳子豪」

2月失業率3.53％　創近23年同期新低

女乘客整路要「摸一下」！網怒：根本性騷擾　Uber司機現身回應了

社會熱門新聞

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

一巴士人出動「點狒狒」　縣府限時算好

即／高雄軟體園區驚悚墜樓　26歲男陳屍人行道上

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

停紅線罰3千「吃完早餐再走」再噴2萬

即／賈永婕變洗錢被告！美少女協會被控詐欺真相曝

台灣史上最狠「殺人魔」　行刑式槍決奪7命

遇到狒狒別露齒微笑　避免激怒牠遭攻擊

即／單車雙載遭拖板車輾過　雲林2女雙亡

即／三角戀爆情殺　情敵遭羈押禁見

更多熱門

相關新聞

他偷岳父骨灰摔橋下！命理師警告：死人直

他偷岳父骨灰摔橋下！命理師警告：死人直

宜蘭一名陳姓男子與老婆關係不睦，疑似不滿娘家「勸離不勸和」，竟找亡者出氣，將岳父骨灰偷出後丟棄橋下，陳男不僅要面對刑法責任，在命理師眼裡，他的下場可能也不會太好過。

孕婦臍帶繞頸滑出來　宜蘭2消防員當產婆

孕婦臍帶繞頸滑出來　宜蘭2消防員當產婆

性侵猥褻2學童　代理老師重判12年

性侵猥褻2學童　代理老師重判12年

宜蘭文化局策展俄羅斯文物　他痛批：混亂民眾對侵略戰爭認知

宜蘭文化局策展俄羅斯文物　他痛批：混亂民眾對侵略戰爭認知

魚線拋出竟勾到空中鳥！黑尾鷗慘遭擊落

魚線拋出竟勾到空中鳥！黑尾鷗慘遭擊落

關鍵字：

宜蘭保七總隊竊木集團紅檜扁柏漂流木

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面