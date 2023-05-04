高雄歷經600天沒下雨！陳其邁開抗旱會議　水利局：5月底供水無虞

▲高雄已有一段時間無降雨，為因應水情吃緊情況，市府已開始增鑿抗旱水井。（圖／高雄市政府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南部水情吃緊，高雄日前更有長達600多天沒下大雨，雖近日春雨報到，但卻未對南部旱象有明顯幫助。對此，高雄市長陳其邁今（4日）主持抗旱應變工作會議，指示相關節水措施，高雄水利局也指出，目前供水情況雖至5月底無虞，不會進入水情紅燈分區供水，但還是呼籲市民一起節約用水，為穩定供水盡一份心力。

陳其邁4日主持抗旱應變工作會議，會中指示請農水署及農業局參考推廣間歇灌溉管理，產生乾濕交替水田，加強各灌區灌溉節水措施，並請水利署加速推動高雄海淡廠及在增鑿抗旱水井同時也要輔以地下水補注及水位監測，並推動水資源共享，在穩定供水同時強化水資源韌性，因應未來降雨不確定性。

陳其邁表示，高雄市至4月底已完成33口抗旱水井，每日可供水13萬噸，預計5月可在完成10口；6月底完成5口，共計每日可提供17.5萬噸備援水源，並請自來水公司第七區管理處與水利署南水局加強澄清湖水庫回蓄作業維持達80%以上，農田水利署高雄管理處與農業局持續宣導節水，以利剩餘灌溉用水回流入高屏溪供民生使用。

水利局表示，目前供水情況至5月底無虞，不會進入水情紅燈分區供水，惟高屏溪川流量仍偏低，抗旱不可鬆懈，呼籲市民朋友也一起做到「用水不浪費、人人都受惠」，共同全力省下每一滴水資源，為穩定供水盡一份心力。