獨／高雄男買「鋼條」通尿道！女醫嚇壞：這支是你的還是我的？

▲高雄男懷疑自己尿道狹窄，竟自購尿道擴張器(右)通尿道。（圖／張美玉醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子懷疑自己有尿道狹窄問題，就醫後，看醫師用了一根鋼條將他的尿道擴張開，自覺很有效，因此也購入一根，「沒事就拿來通一下，很爽」，但最近發現漸漸無感，因此到泌尿診所就診，結果把女醫給嚇壞，訝異的是，男子竟用得如此順手，住院醫師都不見得會用，但她也警告男子，很容易把尿道戳傷，千萬不要再做了。

收治病例的泌尿科女醫師張美玉表示，近日有一名62歲男子到院就診，一進診間，就從包包裡掏出一根鋼條，她一看，訝異的問：「這支是你的？還是我的？」男子說，這支是他的，張美玉嚇壞：「你怎麼有這支阿？」

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▲知名泌尿女醫張美玉。（圖／ETtoday資料照）

原來，這名男子主訴小便不順，曾到大醫院就診，當時醫師研判沒有攝護腺肥大問題，僅懷疑是尿道狹窄，因此就用了尿道狹窄擴張器，將他的尿道擴張開，他看醫師用了以後很有效，而且用完之後很舒服，所以他也去醫療器材行買了同一支，依樣畫葫蘆，「沒事就拿來通一下，但是最近弄起來不太順、不太爽、不太好尿。」

張美玉聽完後覺得又好氣又好笑，先是稱讚男子：「您真是太厲害了！這連住院醫師都不太會用，你竟然會用，而且還沒用傷！」不過她也警告男子，這樣的行為不對，因為尿道必須保持無菌，而且這支擴張器是有上鉤的角度，萬一沒用好，很容易把尿道戳傷，導致尿道狹窄情況更嚴重。

▲尿道擴張器(右)如不銹鋼筷(左)粗。（圖／張美玉醫師提供）

張美玉解釋，解尿困難有很多原因，包括膀胱無力、攝護腺肥大等，並非只有尿道狹窄，因此男子這樣做，只能解決其中一個原因，萬一做不好，還會帶來更嚴重的後遺症。

最後，張美玉也提醒男子，「放心，這根22號擴張器你都可以順利放得進去，一定沒有尿道狹窄的問題，雖然你很厲害，但是不要再做了！」