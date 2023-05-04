快訊／「拜拜香灰掉衣服」引大火　火舌直竄2F...門口機車也燒了

▲前鎮區透天厝發生火警，住戶探頭查看 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今(4日)發生一起火警，一名女屋主於家中1樓點香拜拜，不料，香灰掉落到待修改的衣服上，她企圖滅火，但火勢一發不可收拾，不僅延燒至2樓，就連一樓住家外的機車、回收物也被火舌吞噬。

這起事故發生在4日下午4點24分，警消獲報，前鎮區梧州街發生火災，消防局出動11車35人前往救援，初步勘查，現場是3樓透天厝、頂樓加蓋鐵皮建物，於1、2樓燃燒。

▲火舌從1樓直竄2樓，門外的機車、回收物也被火吞噬 。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防人員到場時，有大量火煙冒出，立即佈線搶救，並於周邊做防護，沒有延燒到兩旁住家，火勢於下午4點50分撲滅。

據了解，謝姓女屋主從事修改衣服工作，屋內堆積不少衣服，下午於一樓神明廳拜拜，點香時，疑似香灰掉落到衣服上，女屋主企圖滅火但沒成功，短時間內就引發一場大火，火勢不僅延燒至二樓，就連住家外的機車、回收物也被火舌吞噬。

現場帶隊消防長官表示，住家前不久才剛裝火災警報器，女屋主聽到警報器聲響，出來查看，才發現是一樓神明廳起火，緊急逃出門外，還好沒有人受傷。

▲消防員佈水線奮力救援。（圖／記者吳世龍翻攝）