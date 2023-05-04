　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠港湖陷分裂危機　高嘉瑜樂觀：提名後徐國勇等人不會支持第三勢力

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中、前民進黨立委姚文智、及前內政部長徐國勇日前參加台灣基進台北黨部暨吳欣岱服務處開幕茶會，外界解讀為港湖立委選戰投下變數。對此，民進黨立委高嘉瑜4日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，他們是站在要幫綠營擴大基本盤來支持第三勢力，樂觀其成，在民進黨確定提名後，相信他們不會去支持第三勢力候選人。

高嘉瑜表示，自己從政一路以來跟民進黨內關聯性比較沒那麼深，因為平時比較少應酬，也沒有派系，「所以黨內可能大部分的人不太認識我，而徐國勇之前也是港湖區立委，先前他在當內政部長時，曾因實坪制議題才有交集，因此質詢過程有火花，但不至於有私怨，都是就事論事在政策上面的討論。」

而陳時中是否相挺吳欣岱？高嘉瑜表示，外界有不同解讀，自己認為當時是基進黨台北市黨部開幕，而不是參選立委競選總部成立，如果站在要幫綠營擴大內湖南港的基本盤來支持第三勢力，這樣也是樂觀其成。

高嘉瑜指出，民進黨確定在內湖南港只有我一個時，相信姚文智、陳時中、徐國勇不會去支持第三勢力候選人，相信他們是為了擴大港湖基本盤。

高嘉瑜表示，且過去跟徐國勇只有在實坪制上有火花；陳時中選台北市長時也是盡心盡力幫忙，彼此溝通沒問題；而對於姚文智都是基於善意，「過去曾被說在姚講話時翻白眼，也解釋很多次只是在做眼球運動，是外界在見縫插針，且自己成立競選總部時姚文智也有來，所以整個互動都是還不錯的。」

對於吳欣岱的挑戰？高嘉瑜表示，吳欣岱參選2022年議員，算是高票落選，而對基進黨來說，若有北市議員席次會是很大突破，所以相信吳下次還是會參選議員，也可能希望藉由這次參選，來拉抬本土派聲勢，但如果過程造成綠營在港湖區選票分裂、撕裂支持者的話，就會留下不好的禍根，因此希望透過民調方式來找出最強候選人。

高嘉瑜說，非常贊成用跨黨派民調方式來做整合，也可以避免讓國民黨有輕鬆保送的情況，自己是有建議，但據了解吳欣岱那邊好像沒有要接受此方式，如果可以的話，這對綠營來說是比較好的方式，同時要努力爭取民眾支持，任何一點可以贏的機會，都要盡量地整合。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
im.B首腦豪宅收藏品曝！　帶女友爽住溫泉旅館被逮
「媽我晚一點打給妳」後墜樓亡！　母曝疑點：明顯遭人控制
14隻暴增至2000隻！　金門「孔雀成災」餐廳推料理
快訊／李振昌出車禍！　中信兄弟最新說明
新北師暴走！　「當眾脫女童內褲打屁股」
快訊／基隆國小生放學「校外墜樓亡」
獨／機捷接恐嚇　「要在列車上隨機殺人」
快訊／新店摩鐵2少女疊屍　幕後藏鏡人落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

蔡英文見昔唱紅《惡作劇之吻》主題曲女團成員　被讚女性政治人物典範

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者允諾會全額賠償

黃珊珊談低薪問題　不缺解決方案缺的是「政府執行力」

綠港湖陷分裂危機　高嘉瑜樂觀：提名後徐國勇等人不會支持第三勢力

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題在教出這種歧視的政治工作者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

國安局長徵才！蔡明彥罕見走入校園演說　邀中興學生加入國安工作

軍公教明年有望調薪！　行政院：正面支持

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

蔡英文見昔唱紅《惡作劇之吻》主題曲女團成員　被讚女性政治人物典範

好市多A肝毒莓就醫費用　北市府：業者允諾會全額賠償

黃珊珊談低薪問題　不缺解決方案缺的是「政府執行力」

綠港湖陷分裂危機　高嘉瑜樂觀：提名後徐國勇等人不會支持第三勢力

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題在教出這種歧視的政治工作者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

國安局長徵才！蔡明彥罕見走入校園演說　邀中興學生加入國安工作

軍公教明年有望調薪！　行政院：正面支持

SK海力士擬擴大無錫廠舊製程產能　研調估Consumer DRAM價格恐難反彈

航空城「安置住宅」超進度　鄭文燦宣布：加發20％特別補償金

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

郭台銘批發6000元「行政疏失」　財政部冷回：國民黨想每人發1萬

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

333匹、配Akrapovic蠍子管！福斯「Golf R 333限量版」5／31亮相

性侵5歲女孩！男裸身掛路中央慘死　陰莖被剁下塞進嘴巴

路上突見「古早味美食」　一票人爆懷念：真的超少見了

抽到賺3.6萬！南俊國際初上櫃　5／8申購起跑

李振昌車禍開刀　歸隊日期無法確定

食物卡住？烏鴉咬棍子現身　往管道猛戳「10秒破解難題」

政治熱門新聞

郭台銘起家厝怎來的？　1通電話蘇貞昌1年內把陸軍後勤學校遷走

幕後／侯、郭誰出線？　黨內曝朱立倫徵召「他」更有利

陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

郭台銘點名林書豪「回台打球沒唱國歌」　藍委也困惑：非常奇怪

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

1縣市1核電綠委狂轟　郭台銘曝心聲

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

快訊／北捷中和新蘆線異常

郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　警政署長：實在沒辦法

陳水扁上凱道踩「保外就醫」紅線？　法務部長：一定嚴正處理

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

幕後／第三次成功拆彈！港湖雙姝相爭落幕　侯友宜出手原因曝

更多熱門

相關新聞

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

鴻海集團創辦人郭台銘近來力爭國民黨總統初選，連日口出爭議言論，連帶國民黨縣市長紛紛迴避，民進黨發言人張志豪、林楚茵4日召開記者會，直指國民黨縣市長「全員逃避中」，國民黨從頭到尾提不出完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招，其實國民黨就是支持核電，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

「要台積電又不要發電！」柯文哲批矛盾　

「要台積電又不要發電！」柯文哲批矛盾　

郭台銘批普發6千行政疏失、點林書豪唱國歌　他酸：以為郭子乾講笑話

郭台銘批普發6千行政疏失、點林書豪唱國歌　他酸：以為郭子乾講笑話

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

1縣市1核電綠委狂轟　郭台銘曝心聲

1縣市1核電綠委狂轟　郭台銘曝心聲

關鍵字：

高嘉瑜吳欣岱徐國勇陳時中姚文智民進黨2024大選

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面