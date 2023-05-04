綠港湖陷分裂危機　高嘉瑜樂觀：提名後徐國勇等人不會支持第三勢力

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中、前民進黨立委姚文智、及前內政部長徐國勇日前參加台灣基進台北黨部暨吳欣岱服務處開幕茶會，外界解讀為港湖立委選戰投下變數。對此，民進黨立委高嘉瑜4日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，他們是站在要幫綠營擴大基本盤來支持第三勢力，樂觀其成，在民進黨確定提名後，相信他們不會去支持第三勢力候選人。

高嘉瑜表示，自己從政一路以來跟民進黨內關聯性比較沒那麼深，因為平時比較少應酬，也沒有派系，「所以黨內可能大部分的人不太認識我，而徐國勇之前也是港湖區立委，先前他在當內政部長時，曾因實坪制議題才有交集，因此質詢過程有火花，但不至於有私怨，都是就事論事在政策上面的討論。」

而陳時中是否相挺吳欣岱？高嘉瑜表示，外界有不同解讀，自己認為當時是基進黨台北市黨部開幕，而不是參選立委競選總部成立，如果站在要幫綠營擴大內湖南港的基本盤來支持第三勢力，這樣也是樂觀其成。

高嘉瑜指出，民進黨確定在內湖南港只有我一個時，相信姚文智、陳時中、徐國勇不會去支持第三勢力候選人，相信他們是為了擴大港湖基本盤。

高嘉瑜表示，且過去跟徐國勇只有在實坪制上有火花；陳時中選台北市長時也是盡心盡力幫忙，彼此溝通沒問題；而對於姚文智都是基於善意，「過去曾被說在姚講話時翻白眼，也解釋很多次只是在做眼球運動，是外界在見縫插針，且自己成立競選總部時姚文智也有來，所以整個互動都是還不錯的。」

對於吳欣岱的挑戰？高嘉瑜表示，吳欣岱參選2022年議員，算是高票落選，而對基進黨來說，若有北市議員席次會是很大突破，所以相信吳下次還是會參選議員，也可能希望藉由這次參選，來拉抬本土派聲勢，但如果過程造成綠營在港湖區選票分裂、撕裂支持者的話，就會留下不好的禍根，因此希望透過民調方式來找出最強候選人。

高嘉瑜說，非常贊成用跨黨派民調方式來做整合，也可以避免讓國民黨有輕鬆保送的情況，自己是有建議，但據了解吳欣岱那邊好像沒有要接受此方式，如果可以的話，這對綠營來說是比較好的方式，同時要努力爭取民眾支持，任何一點可以贏的機會，都要盡量地整合。