幫詐團查個資...荒唐派出所長起底　偷女友錢又盜刷...還酒駕撞人

▲葉姓所長（中）曾盜刷女友信用卡、酒駕，又因幫查個資涉嫌收賄被收押。（圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，在3日上午遭警政署政風室依偽造文書罪嫌帶回，事後送往士林地檢署，因涉嫌提供個資並收賄，被裁定押禁見，北市警局也在4日上午祭出2大過免職處分，現在葉的黑歷史也被起底。

據了解，葉姓所長原本在刑事局擔任警務正，因在2019年間，趁同居女友睡覺、洗澡之際，趁機偷走皮夾內的1千至3千元不等的金錢，共計偷走30多萬元。

事後在2010年間，又持張姓女友信用卡至北市誠品書局購買花盆、耳機以及餐券等，最後偽造文書慘被女友提出告訴，最後依竊盜罪嫌共計處有期徒刑7個月，得以易科罰金。

而葉又在2013年酒駕撞人，酒測值高達0.86，還被當時檢察官指責不知悔改，後被法官判處罰款9萬元。

據了解，當時葉姓所長被降調到保七總隊，擔任當時總隊長陳檡文的機要秘書，但2013月5月下午，他和友人在新北市新店區某餐廳聚會，席間喝了不少酒，結束後他執意酒駕，到板橋區找朋友。

葉後來開上國道，在新北市樹林區境內，因酒後意識不清，與高姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，國道警察到場處理，發現葉的酒測值高達0.86，依公共危險罪將他送辦。

葉育伒事後改名，又轉任北市警局，先在大安分局勤務指揮中心服務，考上所長後，被派往大同分局寧夏路派出所服務，沒想到卻被查出涉嫌替詐騙集團查詢個資並收賄，慘遭收押，自毀前途。