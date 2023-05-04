再砸13億預算打詐！1.5版綱領5口訣　「1合2清3減4面5不」

▲行政院「打詐行動綱領1.5」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，特別針對網拍、假投資及解除分期付款等進行重點打擊，並結合中央部會與地方政府、公私協力，阻絕詐騙案發生。政委羅秉成說，1.5版綱領的的口訣是「1234+5」，強化法治面、優化技術面、擴大組織面，擴編人力外也追加13億預算，展現政府有能、人民有感。

羅秉成指出，詐欺是個古老犯罪，自人類懂得使用語言溝通以來，首件詐騙情事就隨之發生；到了到現代，通訊電信、網路及科技進步，讓古老犯罪如虎添翼，詐欺型態演化成多種型態，嚴重影響社會治安和人民財產安全。每年有數千萬則詐騙簡訊、數百萬通詐欺電話，還能精準鎖定被害人。

▲「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」五口訣「1合2清3減4面5不」。（圖／行政院提供，下同）

羅秉成說，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版的口訣是「1234+5」。首先，「1合」代表合而為一，透過跨部門、跨部會、跨領域聯合打詐，結合國際、公民、社團、產業、地方及中央，打造人人都是打詐國家隊；「2清」是上游清源減少受害者，下游清淤掃除詐騙集團。

「3減」是減少接觸通訊流，減少誤信人流、減少損害金流；「4面」是加強識詐、阻詐、堵詐與懲詐。最後，則是「5不」，透過不接、不聽、不看、不傳與不信，透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，加強打詐力道。

主責的內政部將持續透過「3減」，減少接觸、減少誤信、減少損害等策略，並修訂刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等「打詐5法」，藉此強化公私協力、民間參與，全面遏止詐欺犯罪發生。

通傳會指出，在「堵詐」面向，將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術；透過內政部與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，及與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號。

阻詐方面，通傳會提出6點精進措施，重點包含：（1）強化申請約定轉帳防詐措施、（2）納管虛擬資產交易平台業者、（3）就源處理網路假投資廣告、（4）遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、（5）第三方支付業者建立客戶審查機制及（6）金融機構辦理全台走透透宣導活動。

懲詐部分，除於法制面主動提出包括刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等修法，強化規範密度，增加執法利器，擴大處罰、加重刑責，以達到遏止詐欺犯罪之目標外，另於查緝面積極督導台高檢署帶領全國檢警調機關，統合偵辦量能，朝「檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流」三大重點方向貫徹執行，強力抑制詐欺集團氣焰。