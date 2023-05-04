吸金25億！im.B負責人「拘提畫面曝光」　戴鴨舌帽低頭進分局

▲「im.B」曾姓負責人曾國緯遭拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，不法金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並將曾嫌等8人拘提到案，稍早曾國緯被拘提到士林分局的畫面也曝光，頭戴鴨舌帽，在2名刑警的陪同下低頭走進士林分局。

警方調查，該平台對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由金隆公司每月依投資人認購之債權支付利息，惟111年12月起，該公司即未依限支付利息與清償本金，導致投資被害人血本無歸。

警方發現，該平台係由負責人曾國緯（本名曾耀鋒）、及父親曾明祥、女友張淑芬等人成立，另夥同顏嫌、黃嫌、洪嫌、詹嫌、潘嫌等人共同經營平台運作，另組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造虛偽不實之高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人陷於錯誤，支付款項購買不存在的債權。初步清查，截至4月底，已有39人向警方報案，吸收資金破億，嚴重影響金融秩序。

案發後警方成立專案小組，3日兵分多路分別在宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市拘提主嫌曾嫌等8人到案，並同步搜索金隆公司、犯嫌住處共12處，查扣大批現金、名牌包、名酒、犯案用手機、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物，全案詢畢後依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦。稍早檢方已聲押負責人父親曾明祥。

▼曾國緯與女友張淑芬今遭警方移送。（圖／記者張君豪攝）