郭台銘批普發6千行政疏失、點林書豪唱國歌　他酸：以為郭子乾講笑話

▲鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘於3日痛批，民進黨政府沒有年金改革「對公務人員痛下重手」，更質疑政府超徵稅收1.3兆元用來發6000元是行政疏失。對此，民進黨立委何志偉4日表示，郭台銘最近講的話看字幕就好，很像郭子乾在講笑話，他近期一些好玩、離譜的言論衝聲量，非常成功、夠無厘頭。

郭台銘於3日深夜發文，向公教軍警等族群喊話，狠批民進黨政府沒有年金改革「是搖著公益的旗子，大刀砍向公務員、軍人的退休金」、「對公務人員痛下重手」，並另外以公開信形式向這些族群喊話，質疑政府超徵稅收1.3兆元用來發6000元是行政疏失，大刀砍軍警消公教人員退休金根本沒有精算，毫無公平公義誠信可言。

對此，民進黨立委許智傑批評，為了政治人物自身利益，刻意挑起族群、職業對立，相當不恰當！希望郭台銘提出更多具體牛肉與方案，如何解決退休年金虧損的具體方案等，否則只是批評無濟於事。

何志偉表示，郭台銘最近講的話看字幕就好，很像郭子乾在講笑話，他講的東西真的太好笑，包含：從政的人有十個都在騙，自己在訓練中、要林書豪唱國歌。近期政治新聞非常悶，郭台銘反而給政壇很有趣的效果，郭台銘近期做一些好玩、離譜的言論衝聲量，非常成功、夠無厘頭。

