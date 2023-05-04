朱立倫沒澄清「內定徵召侯友宜」　黃暐瀚疑：對郭台銘情何以堪？

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對媒體人黃揚明以及國民黨北市議員徐巧芯接連爆出「5月17日國民黨高層內定徵召新北市長侯友宜出線」，國民黨主席朱立倫昨日回應「最強名單絕對沒有我」。對此，媒體人黃暐瀚4日批評，朱沒有對外澄清「目前人選未定」，這對還在努力爭取民眾支持的鴻海創辦人郭台銘來說情何以堪？更點出遊戲規則混沌不明就是國民黨的隱憂。

對於有消息傳出侯友宜已被藍營內定，並在5月17日正式被徵召，黃暐瀚表示，朱立倫急著再次表明不會參選，但卻沒有說明，如何產生「最強的人選」？尤其在傳出「內定侯友宜」的消息之後，朱也沒有親自對外澄清「目前人選未定」，質疑「這對還在努力爭取民眾支持的郭台銘來說情何以堪？」

黃暐瀚好奇，三月那場「朱郭會」，朱立倫到底怎麼跟郭台銘說的？不管5月17日還是5月24日，國民黨徵召的標準，到底有沒有民調？做幾份民調？什麼時候做民調？另外，所謂「國會意見」與「地方意見」及「耐打度」，又是用什麼方法取得採樣？目前都沒人知道。

黃暐瀚指出，朱立倫一直強調要找出最強人選，卻一直把人選限定在「郭侯」兩人。他說，現在遊戲規則沒確定，徵召之後，大家歡喜甘願那沒問題，但如果有人不甘願呢？以為是比跳遠，最後卻算跳高成績分勝負，誰服氣？遊戲規則混沌不明，這是國民黨眼前的隱憂。

黃暐瀚表示，國民黨現在可謂「機會大好，形勢大壞；形勢再壞，機會仍在」，選舉是結果論，如果幾個月後再回頭看，發現朱立倫真的找出「最強者」，也協調黨內團結一致，最後還達成「總統勝選、國會過半」的目標，那眼前一切，就都會變成是對的，否則「勝敗論英雄，選輸變狗熊，就是這麼簡單。」