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出手國民黨港湖立委初選遭批「喬王」　侯友宜揭2協調原因

▲▼ 侯友宜赴議會總質詢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜赴議會總質詢。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜前晚協調台北市港湖立委初選成功，最終由市議員李彥秀出戰，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出。不過綠營批侯「無心市政喬黨務、喬到台北去」，侯友宜今（4）日受訪時表示，雙北現在是共同生活圈，且他與兩位認識很久，既然兩位都願意為國為民努力，因此應該一起為國家、人民做出最大的貢獻。

侯友宜成功協調台北市港湖立委初選，但遭綠營批是「喬王」。侯友宜一早出席議會總質詢前接受媒體訪問，對此，他表示，游跟李都是認真優秀問政的人才，而且都有心為國、為民努力做事，新北市與台北市是共同生活圈，兩個都認識很久，因此，既然有共同理念、想法，都想為雙北有更好的建設發展，所以找時間跟兩位聊聊。

侯友宜表示，現階段國家、人民面臨到的挑戰，既然都願意團結齊心的合作，就帶著正向的觀念，一起為國家、人民做出最大的貢獻。

媒體追問，這次協調是黨中央來請侯幫忙，還是侯主動協調？侯友宜表示，這兩位這麼優秀的問政人才，這長期以來都有認識，所以只不過找他們來聽聽想法、意見，且面對雙北有些問題都要中央、地方合作，要帶動雙北合作、發展，這不是件好事嗎？既然目標想法一致，只要為國、為民好，不分你我，大家就一起合作。
 

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