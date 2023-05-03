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快訊／郭台銘認了被嚇到！　長文訴心聲「我不可能那麼無知」

▲▼鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講，並就近來引發爭議的話題做說明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘就近來引發爭議的話題做說明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘，近日提出於半屏山下蓋核電廠，且要將政府當企業經營，「不要議會監督、自己來監督」，一連串說詞遭到外界抨擊。對此，郭台銘今（3日）坦言，看到最近相關的討論讓他嚇了⼀跳，對於外界的批評，他更反擊直呼「我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備」。

郭台銘5月3日臉書全文：

這幾天我看到很多關於我談話的報導，以及相關的討論，讓我真的嚇了⼀跳。關⼼的朋友建議我應該澄清，說媒體扭曲了我的意思。不過我認真想，覺得更應該⾃我檢討，⼀定是我表達⽅式出了問題，不該把責任都推給別⼈，所以前天深夜自己寫了⼀段簡短的致歉⽂字，放到臉書上。

不過⼤家在媒體看到的，真的不是我想要說的。我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備，今天正好藉這個機會，在座都是有知之士，我先說明⼀下郭台銘是如何看問題，如何設定經營國政標準的。

#能源與核能政策

1. 台灣目前能源政策明顯與國際合作推動「零碳」趨勢背道而馳，未來必定將面臨愈來愈嚴峻的考驗，不只不可能增加燃煤、燃氣發電，既有的煤、氣發電容量都無法維持，如此台灣必定缺電，而且發電成本也必然高到妨礙科技產業的前景。這個問題，我們不能不面對。

2. 為了減碳防阻進⼀步地球暖化危機，核能是不能不採⽤的能源形式。核能乾淨且成本低廉，運⽤核能可以同時解決缺電及環保需要。

3. 核能最⼤的問題在於安全，是⼀種不能有意外的特殊設備，而在這⽅面，現在也有了最新的解決⽅案，例如法國與美國都在積極發展新⼀代的核能電廠，朝兩個⽅向發展：⼀是盡量以⼈⼯智能來管理核電廠，不管是車諾比或福島的核災，都牽涉到嚴重的⼈為失誤，現在已經能運⽤最先進的⼈⼯智能將⼈的不確定因素在核能管控上降到最低；二是傾向於⼩型核電廠的運作，讓核反應更能受到控制，並且在電⼒運輸運⽤上更靈活。

4. 我所主張的並不是「重啟核四」，我們要從科技的角度來看，「核四」已經是過時的設計，加上被棄置多年，要重啟牽涉到太多昂貴而不經濟的環節。「核四」幾千億的投資已經注定浪費了，但我們不能因此就放棄核電，應該要盡速擬定新的核能政策，⽤最新、最安全的技術為台灣未來準備又好又便宜又安全的供電系統。

5. 台灣的高科技產業需要穩定、有保障的電⼒為基礎。我當總統將徹底改革台電對於電⼒的壟斷，鬆綁法令，讓高科技園區得以⾃⾏安排電⼒供應系統，當前世界⼀流風⼒發電公司進入台灣，就受到經濟部與台電的層層限制而苦惱不堪。改革後的電⼒法將讓願意協助台灣提供各種能源的全球先進公司，都得以彈性和高科技產業訂定供電合約，高科技產業可以得到穩定供電，又可以避免和民⽣⽤電互相競爭、排擠，進⼀步整合鋪墊台灣穩固的新世代的供電基礎。

▲▼鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講，並就近來引發爭議的話題做說明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

▲面對外界質疑，郭台銘臉書發文直言「我不可能那麼無知」。（圖／記者湯興漢攝）

#議會監督爭議

我主張的是普遍地將 CEO 精神灌注⼊台灣的⾏政管理系統中。⼀個 CEO ⾯對的最嚴苛監督，是自己所訂定的經營目標，是否能達成。有非常明確的檢驗項目與指標，那是⼀種我們⾃我內化的要求。沒有這種⾃我要求，是不可能在激烈競爭的企業界立足的。我想表達的是對於⾏政首長的更高期待，議會的監督是天經地義的．但也應該只是最低標準，以經理⼈精神參選、從政的⼈，不應該停留在滿⾜會監督的標準上，而要有比這個更高、更難達成的標準，這是我的信念，是我畢⽣當CEO的態度，想要提供來和所有想要從政的⼈共勉。

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