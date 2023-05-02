叫好叫座！花蓮新創大學堂5月再開2場　外縣市青年可報名

▲花蓮「新創大學堂」4月份課程圓滿落幕，吸引近百名學員參加，更有新北、台中及高雄等外縣市青年透過線上共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心「新創大學堂」4月份課程圓滿落幕，吸引近百名學員參加，更有新北、台中及高雄等外縣市青年透過線上共同參與。5月份開辦二梯次課程，20日於花蓮新創基地辦理「政府補助申請實戰」、26日於玉里鎮玉里咕咕發芽咖啡驛棧辦理「打造成功品牌」，即日起開放免費報名。

「新創大學堂」4月份課程以創業財務思維為主題，邀請炙富財務顧問管理執行長林孟德開辦「新創必備自主財務力」與「用財報做對決策」等系列課程，指導青年從實務面深入了解財務管理的各個面向，包含如何成立公司、掌握財務分析和策略、解讀財務報表，並提供基礎財務思考框架，強化青創業者財物知能。

經營文化體驗活動的黃凱倫分享，聆聽講座後，對於金流管理有更深的理解，發現過往低估營業支出估算。講師提供許多有用的知識技能，相信未來能夠更好的制定預算和控制支出，有效管理公司的資金流動。

5月20日課程邀請懷思科技共同創辦人蔡秉翰，主講「政府補助申請實戰」，深入淺出的指導青創業者撰寫申請計畫書，從提案邏輯到經費編列，協助青創業者獲得公部門的資金與支持。5月26日課程邀請炙讓數位行銷共同創辦人游淨茹，主講「打造成功品牌」，分享如何制定合適的品牌策略、如何定位市場位置，以及如何有效地推廣品牌等議題，協助青年創業者建立行銷具競爭力的品牌。

縣長徐榛蔚鼓勵青年在地創業、就業，青年發展中心持續舉辦理各式培力課程，提供優質創業諮詢服務及創業貸款，協助青年返鄉與各路英雄立足花蓮，開拓事業版圖，歡迎大家共同在花蓮實踐夢想，安居樂業，共創友善美好的新未來。