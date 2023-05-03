升學or就業很煩惱？　勞動部幫4500國高中學子找職場方向

▲勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」，2023年度預計在雲嘉南區辦理近百場的講座及企業參訪，協助轄區內4500位國高中學生累積就業先備知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」，2023年度預計在雲嘉南區辦理近百場的講座及企業參訪，協助轄區內4500位國高中學生累積就業先備知能，歡迎有需要的國高中院校踴躍提出申請。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，自認經驗不足、不知道適合做什麼工作，往往是造成青年離職或難下決心就業的因素，如能在求學階段便多方了解各種職業真實樣貌、或個人職涯志趣，將有助於釐清未來就業目標。

劉邦棟分署長指出，「提升國高中學就業準備力計畫」是希望協助國高中階段學子及早找對努力方向，分署預計在雲嘉南轄區辦理62場講座及31場職場參訪，只要學校單位提出申請，分署可提供經費補助及資源，並依各校實際需求建立合作機制。

劉邦棟補充，職涯是一連串探索的過程，分署轄下的就業中心有多款趣味職涯性向牌卡測驗，例如Holland職涯探索卡牌、夢想實踐卡、能力強項卡、職業憧憬卡等桌遊，還有我喜歡做的事、工作氣質之職業性向測驗可供學子們找興趣及方向，對未來選填升學科系或是就業職種都很有幫助。

另外還可依各校需求辦理企業職場參訪、職場體驗，或是協助外聘講師，邀請熟稔青少年職涯規劃等各行各業的專家，辦理人際關係、求職面試技巧、求職陷阱辨識與職場趨勢、勞動權益等可提升就業準備及認知的講座及活動，112年度預計將有4500名學子可受惠，報名及計畫詳情可逕洽雲嘉南轄區各就業中心。