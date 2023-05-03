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台南捐贈繪本抵愛丁堡　黃偉哲：飄洋過海的是書香亦是情誼

▲黃偉哲市長捐贈了1百套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，並舉行繪本受贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長捐贈了1百套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，並舉行繪本受贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月底英國愛丁堡議長Cammy Day到訪台南期間，黃偉哲市長捐贈了1百套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，當地時間2日，Day議長特別選在愛丁堡中央圖書館舉辦了隆重的繪本受贈儀式，顯示出愛丁堡議會對於台南情誼的重視。

黃偉哲市長表示，台南可說是跟愛丁堡、蘇格蘭淵源最深的台灣城市，不管是馬雅各醫師、巴克禮牧師，或是繪本提到的伊萊莎牧師娘、宋伊莉莎白醫師，都跟台南連結深厚，因為他們為愛遠航而來的犧牲奉獻，台南跟台灣在醫療、教育、水利上逐漸邁向現代化，直到3日，我們仍然享受著這些恩澤，也時刻紀念他們的貢獻，透過這次捐贈繪本，希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣，並了解到雙方在歷史長河中曾經產生如此良善的互動。

▲黃偉哲市長捐贈了1百套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，並舉行繪本受贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步提到，自從上次Day議長來訪，雙方都表達了希望台南跟愛丁堡持續交流合作的意願，這不僅是因為密切的歷史緣分，更是出於兩市抱持著相似的願景跟價值，我們都重視自由民主、環境永續、科技創新，也同樣看重文化藝術的發展，期盼在不遠的將來，台南跟愛丁堡，可以有更多具體的合作，讓百年前至今奠下的良好情誼，能夠綿延不絕。

愛丁堡議長Cammy Day則在儀式中表示，很高興能接受這些介紹蘇格蘭跟台灣百年前歷史的書籍，從來自愛丁堡的馬雅各醫師在19世紀建立了台灣第一間醫院起，直到現在我們跟台灣的貿易、文化仍往來頻繁，期盼能更深化與台灣與其他夥伴的合作；這些繪本將會在愛丁堡圖書館供市民借閱，此外也會流通到愛丁堡學校。

▲黃偉哲市長捐贈了1百套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本給愛丁堡，並舉行繪本受贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

伊萊莎牧師娘(Eliza C. Cooke)致力推動解放纏足、創辦了台灣第一間女子中學（現今的長榮女中），對台灣的女權運動與女子教育有卓越的貢獻；宋伊莉莎白醫師(Elizabeth Blackburn Ferguson)來台灣醫療宣教9年期間，拯救了無數生命，最後因病辭世，一生均奉獻給台灣。這套繪本有台英華三語，作者陳韻如(Ms. Jenny Jamieson)、譯者周長志（Robert R Redman）均出席了這場受贈儀式，外交部駐愛丁堡辦事處張嘉政處長也出席見證。

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